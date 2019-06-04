В ядовитом озере на Кипре нашли тело очередной жертвы маньяка





издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции. Об этом сообщаетCyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.





В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года.





В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. Через несколько дней полиция нашла тело ещё одной женщины в той же шахте.





oxu.az По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки, пишет





Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.



