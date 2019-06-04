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В ядовитом озере на Кипре нашли тело очередной жертвы маньяка

05.06.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в 28 километрах от столицы страны Никосии.


Об этом сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.

В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года.

В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. Через несколько дней полиция нашла тело ещё одной женщины в той же шахте.

По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки, пишет oxu.az

Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.


 
 
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Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в 28 километрах от столицы страны Никосии.
 
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