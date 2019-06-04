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В Туркменистане женщинам не продлевают водительские удостоверения

05.06.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Туркменистане женщины продолжают сталкиваться с трудностями в получении новых и продлении старых водительских удостоверений, сообщает Азатлык.



В ГАИ открыто говорят о том, что женщинам права выдаваться не будут, также в столице продолжается практика изъятия у женщин водительских удостоверений.

Водительские удостоверения в Туркменистане выдаются сроком на 10 лет.

В начале нынешнего года женское население Туркменистана столкнулось с массовым изъятием водительских удостоверений. Массовые рейды на улицах Ашхабада в отношении женщин за рулем начались в середине февраля. Ашхабадская полиция останавливала автомобили, управляемые женщинами, без объяснения причин отбирая у них права.

 
 
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В Туркменистане женщины продолжают сталкиваться с трудностями в получении новых и продлении старых водительских удостоверений, сообщает Азатлык.
 
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