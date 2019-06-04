В Туркменистане женщинам не продлевают водительские удостоверения









В ГАИ открыто говорят о том, что женщинам права выдаваться не будут, также в столице продолжается практика изъятия у женщин водительских удостоверений.





Водительские удостоверения в Туркменистане выдаются сроком на 10 лет.





В начале нынешнего года женское население Туркменистана столкнулось с массовым изъятием водительских удостоверений. Массовые рейды на улицах Ашхабада в отношении женщин за рулем начались в середине февраля. Ашхабадская полиция останавливала автомобили, управляемые женщинами, без объяснения причин отбирая у них права.