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В Туркменистане женщинам не продлевают водительские удостоверения
Источник материала: Партизан
В Туркменистане женщины продолжают сталкиваться с трудностями в получении новых и продлении старых водительских удостоверений, сообщает Азатлык.
В ГАИ открыто говорят о том, что женщинам права выдаваться не будут, также в столице продолжается практика изъятия у женщин водительских удостоверений.
Водительские удостоверения в Туркменистане выдаются сроком на 10 лет.
В начале нынешнего года женское население Туркменистана столкнулось с массовым изъятием водительских удостоверений. Массовые рейды на улицах Ашхабада в отношении женщин за рулем начались в середине февраля. Ашхабадская полиция останавливала автомобили, управляемые женщинами, без объяснения причин отбирая у них права.
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В Туркменистане женщины продолжают сталкиваться с трудностями в получении новых и продлении старых водительских удостоверений, сообщает Азатлык.
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