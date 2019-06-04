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Елизавета II преподнесла Дональду и Мелании Трампам королевские подарки
Источник материала: Партизан
Королева Великобритании Елизавета II преподнесла подарки президенту США Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп. Об этом
Фото: Getty Images
Королева сделала презенты во время визита президентской четы в Букингемский дворец
Так, американский президент получил в подарок от британской королевы сокращенное первое издание книги Уинстона Черчилля "Вторая мировая война". Книга была напечатана в 1959 году и украшена золотом на обложке. Также издание имеет золотой королевский оттиск, шелковые форзацы и сшитые вручную закладки в цветах флага США.
Известно, что Черчилль написал серию книг о Второй мировой войне, которые были опубликованы между 1948 и 1953 годами. Они были написаны на основе заметок и дневников Черчилля со времен войны. Также стоит подчеркнуть, что Трамп является большим поклонником данной исторической личности.
Президенту США, кроме этого, был вручен набор из трех ручек с королевским оттиском в коробке для презентаций.
А Мелания Трамп получила в подарок от королевы специально созданную серебряную шкатулку с эмалевой крышкой ручной работы. На шкатулке изображены розы, чертополох и трилистник, что полностью повторяет рисунок на потолке в музыкальной комнате Букингемского дворца, пишет
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Королева Великобритании Елизавета II преподнесла подарки президенту США Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп. Об этом сообщает CNN.
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