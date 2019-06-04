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Белорус Хацкевич остается в киевском Динамо

05.06.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.

Сообщается, что запланированная на 5 июня встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса и Александра Хацкевича будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.

Отмечается, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера. СМИ сообщали как о возможном назначении в "Динамо" бывших игроков клуба, так и потенциальном приглашении иностранного специалиста.

Александр Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.
 
 
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По информации издания, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.
 
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