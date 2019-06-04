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Шуневич: звонки о ложных минированиях шли из-за границы
Источник материала: БДГ
Глава белорусского МВД рассказал, что ведомству удалось выйти на электронный след людей, которые заявляли о ложном минировании объектов в Минске.
По словам Игоря Шуневича, все звонки о ложном минировании поступали, с большой долей вероятности, из-за границы, чем и объясняется отсутсвие задержанных.
«Не могу похвастаться тем, что мы задержали злоумышленников. С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом», — рассказал Игорь Шуневич агентству
Министр также подчеркнул, что всех «минеров» из местных МВД удалось задержать.
Напомним, что недавно по Беларуси прокатилась волна сообщаений о ложных минированиях крупных объектов. Совсем недавно спецслужбами
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Глава белорусского МВД рассказал, что ведомству удалось выйти на электронный след людей, которые заявляли о ложном минировании объектов в Минске.
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