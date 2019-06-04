Шуневич: звонки о ложных минированиях шли из-за границы

Глава белорусского МВД рассказал, что ведомству удалось выйти на электронный след людей, которые заявляли о ложном минировании объектов в Минске.

По словам Игоря Шуневича, все звонки о ложном минировании поступали, с большой долей вероятности, из-за границы, чем и объясняется отсутсвие задержанных.

«Не могу похвастаться тем, что мы задержали злоумышленников. С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом», — рассказал Игорь Шуневич агентству «Минск-Новости» .

Министр также подчеркнул, что всех «минеров» из местных МВД удалось задержать.