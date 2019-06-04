ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич: звонки о ложных минированиях шли из-за границы

05.06.2019 09:29 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Глава белорусского МВД рассказал, что ведомству удалось выйти на электронный след людей, которые заявляли о ложном минировании объектов в Минске.

По словам Игоря Шуневича, все звонки о ложном минировании поступали, с большой долей вероятности, из-за границы, чем и объясняется отсутсвие задержанных.

«Не могу похвастаться тем, что мы задержали злоумышленников. С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом», — рассказал Игорь Шуневич агентству «Минск-Новости».

Министр также подчеркнул, что всех «минеров» из местных МВД удалось задержать.

Напомним, что недавно по Беларуси прокатилась волна сообщаений о ложных минированиях крупных объектов. Совсем недавно спецслужбами был оцеплен Нацбанк, в конце апреля злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал. В феврале неизвестные сообщили о минировании касс «Белавиа».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского МВД рассказал, что ведомству удалось выйти на электронный след людей, которые заявляли о ложном минировании объектов в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетрезвый водитель устроил двойное ДТП в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика