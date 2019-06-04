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"Зубренок" примет на оздоровление детей из Китая

05.06.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

"Зубренок" примет на оздоровление детей из Китая

Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда президента.

Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Программа пребывания китайских детей, которые будут находиться в Беларуси в июле 2019 года, включает санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Документом также предусматривается выделение средств на финансирование расходов по авиаперелету маршрутом Минск – Пекин – Минск для 92 белорусских детей, которые будут отдыхать в Китае. Такая поездка организуется впервые во исполнение Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.

Организация отдыха детей будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию двустороннего сотрудничества государств в социальной сфере, передает пресс-служба белорусского лидера.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь организует для 92 детей из Китая отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Финансирование будет...
 
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