«Умная» фазенда. Какие гаджеты облегчат жизнь дачникам?

Источник материала: Аргументы и факты

Многие владельцы садовых участков желают сделать свою жизнь на даче более комфортной. Больше времени уделять отдыху вместо работы дачники могут благодаря различным «умным» приспособлениям. "АиФ" собрал несколько интересных гаджетов-помощников на разный бюджет, которые можно использовать на даче и в саду.

Отпугиватель грызунов и птиц

Если в доме нет кошки и ловушек для мышей, а токсичные химикаты вы не хотите использовать, избавиться от грызунов можно при помощи ультразвуковых отпугивателей, в основе которых лежит ультразвуковой генератор с автоматической настройкой частоты в диапазоне 18-70 кГц. К таким частотам грызуны не могут адаптироваться и бегут с участка. Работает гаджет на солнечной батарее. На стандартный участок размером шесть соток понадобится три таких устройства. Продаются отпугиватели в садовых магазинах и гипермаркетах, также их можно купить в интернете по цене от 15 до 50 долларов.

Для защиты участков и садов от птиц предлагают использовать визуальный отпугиватель в виде фигуры или совы. По заверениям производителей, имитация хищной птицы отпугнет всех пернатых на расстоянии 20 метров. Стоимость такого отпугивателя — от $25.



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Фонари на солнечных батареях

Такие садовые фонарики позволят выходить ночью на крыльцо или лужайку перед домом, где нет уличного освещения. Их еще можно использовать для освещения дорожек, беседок, альпийских горок и клумб и т. д., а также как декоративное освещение. Светильники не потребуют дополнительных трат на электроэнергию, прокладки проводов и копания траншей под них, поскольку они работают на солнечных батареях. Полная зарядка аккумулятора такого фонарика происходит примерно за восемь часов при хорошем дневном свете. Фонарики быстро устанавливаются, и их легко перемещать с одного места на другое по всей территории участка. Цена одного светильника на солнечных батареях — от $5. При должном использовании аккумуляторной батареи ее срок эксплуатации может доходить до 10 лет.

«Умный» капельный полив

В условиях засушливого лета немаловажным является наличие на садовом участке современной системы капельного полива, благодаря которой можно подбирать индивидуальную программу увлажнения под определенные растения. Система «умного полива» будет сама поливать все в автоматическом режиме, таскать ведра с водой и шланги по участку не придется.

Система автоматического полива укладывается на необходимое расстояние на поверхность почвы или заглубляется в нее. Вода подается согласно установленной программе. Программирование системы также включает расход влаги. Благодаря капельной технологии воду можно использовать экономно, ее расход будет в три-четыре раза меньше благодаря таймеру. Его нужно установить на определенное время, и о поливе можно больше не беспокоиться. Насос будет включаться и выключаться автоматически.

Стоимость системы автоматического капельного полива зависит от особенностей её проектирования. Простой комплект автоматического микрокапельного полива стоит от $50, а сложная система автополива вместе с монтажом под ключ на участке в шесть соток может обойтись более чем в $1500.



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Садовая веб-камера

Если вы то и дело сомневаетесь, ехать на дачу на ближайших выходных или нет, чтобы косить траву или собирать урожай, есть смысл установить на участке веб-камеру, которая позволяет следить за состоянием саженцев и осуществлять удаленный просмотр с помощью бесплатных приложений. Программное обеспечение веб-камеры позволяет транслировать изображение онлайн. Его можно просматривать с любого гаджета в любой точке мира. В розничных сетях сейчас доступны недорогие 5-мегапиксельные камеры для сада с разрешением, сравнимым со сложной цифровой камерой. Стоимость такого устройства в среднем от $40.

Автоматическая газонокосилка

Следить за газоном можно при помощи автоматической газонокосилки, принцип работы которой такой же, как и у робота-пылесоса. Во время работы газонокосилка движется по установленному программой маршруту, срезает траву и собирает ее в контейнер. Работу газонокосилки контролирует встроенный мини-компьютер со специальной программой управления. Стандартное время работы гаджета на одной зарядке — 60-90 минут, за это время газонокосилка успевает выкосить 250 квадратных метров. Средняя цена автоматической газонокосилки — $800-1000.

Определитель кислотности почвы

При высадке растений всегда нужно учитывать кислотность почвы, так как от этого будет зависеть будущий урожай. Выяснить уровень pH почвы можно с помощью еще одного полезного гаджета: определителя кислотности. Данный прибор работает от солнечной батареи и моментально показывает результат. Стоимость такого измерителя — от $8.

Автоматическая кормушка для животных

Даже если хозяевам придется на день-другой уехать, домашние питомцы всегда смогут своевременно получать корм и воду благодаря автоматической кормушке-поилке. Устройство можно запрограммировать и выставить, к примеру, кормление до трех раз в день. Все циклы подачи корма будут осуществляться благодаря таймеру. С помощью такого устройства также можно регулировать размер порций еды. Стоимость автоматических кормушек — от $50.



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«Умные» котлы

Комфортные температурные условия в доме можно обеспечить за счет установки «умного» котла, который имеет автоматическое электронное управление. Управлять котлом хозяин дома может непосредственно через пульт управления или удаленно: с телефона или компьютера. Заданная температура будет поддерживаться в помещении автоматически благодаря терморегулятору. Термостат измеряет температуру воздуха и в случае ее снижения увеличивает мощность работы котла, а в случае увеличения — снижает.

Для работы термостата необходима SIM-карта любого оператора и телефон с оплаченным доступом к мобильному интернету. Если в нет мобильного интернета, то термостат может управляться посредством отправки на номер SIM-карты, установленной в нем, CМС-сообщений с заранее установленных доверенных телефонных номеров. Также термостатом можно управлять при помощи дозвона на голосовое меню SIM-карты терморегулятора. Благодаря «умному» котлу можно управлять работой системы отопления в каждой комнате.