«Умная» фазенда. Какие гаджеты облегчат жизнь дачникам?

Многие владельцы садовых участков желают сделать свою жизнь на даче более комфортной. Больше времени уделять отдыху вместо работы дачники могут благодаря различным «умным» приспособлениям. "АиФ" собрал несколько интересных гаджетов-помощников на разный бюджет, которые можно использовать на даче и в саду.
Отпугиватель грызунов и птиц
Если в доме нет кошки и ловушек для мышей, а токсичные химикаты вы не хотите использовать, избавиться от грызунов можно при помощи ультразвуковых отпугивателей, в основе которых лежит ультразвуковой генератор с автоматической настройкой частоты в диапазоне 18-70 кГц. К таким частотам грызуны не могут адаптироваться и бегут с участка. Работает гаджет на солнечной батарее. На стандартный участок размером шесть соток понадобится три таких устройства. Продаются отпугиватели в садовых магазинах и гипермаркетах, также их можно купить в интернете по цене от 15 до 50 долларов.
Для защиты участков и садов от птиц предлагают использовать визуальный отпугиватель в виде фигуры или совы. По заверениям производителей, имитация хищной птицы отпугнет всех пернатых на расстоянии 20 метров. Стоимость такого отпугивателя — от $25.
Фонари на солнечных батареях
Такие садовые фонарики позволят выходить ночью на крыльцо или лужайку перед домом, где нет уличного освещения. Их еще можно использовать для освещения дорожек, беседок, альпийских горок и клумб и т. д., а также как декоративное освещение. Светильники не потребуют дополнительных трат на электроэнергию, прокладки проводов и копания траншей под них, поскольку они работают на солнечных батареях. Полная зарядка аккумулятора такого фонарика происходит примерно за восемь часов при хорошем дневном свете. Фонарики быстро устанавливаются, и их легко перемещать с одного места на другое по всей территории участка. Цена одного светильника на солнечных батареях — от $5. При должном использовании аккумуляторной батареи ее срок эксплуатации может доходить до 10 лет.
«Умный» капельный полив
В условиях засушливого лета немаловажным является наличие на садовом участке современной системы капельного полива, благодаря которой можно подбирать индивидуальную программу увлажнения под определенные растения. Система «умного полива» будет сама поливать все в автоматическом режиме, таскать ведра с водой и шланги по участку не придется.
Система автоматического полива укладывается на необходимое расстояние на поверхность почвы или заглубляется в нее. Вода подается согласно установленной программе. Программирование системы также включает расход влаги. Благодаря капельной технологии воду можно использовать экономно, ее расход будет в три-четыре раза меньше благодаря таймеру. Его нужно установить на определенное время, и о поливе можно больше не беспокоиться. Насос будет включаться и выключаться автоматически.
Стоимость системы автоматического капельного полива зависит от особенностей её проектирования. Простой комплект автоматического микрокапельного полива стоит от $50, а сложная система автополива вместе с монтажом под ключ на участке в шесть соток может обойтись более чем в $1500.
Садовая веб-камера
Если вы то и дело сомневаетесь, ехать на дачу на ближайших выходных или нет, чтобы косить траву или собирать урожай, есть смысл установить на участке веб-камеру, которая позволяет следить за состоянием саженцев и осуществлять удаленный просмотр с помощью бесплатных приложений. Программное обеспечение веб-камеры позволяет транслировать изображение онлайн. Его можно просматривать с любого гаджета в любой точке мира. В розничных сетях сейчас доступны недорогие 5-мегапиксельные камеры для сада с разрешением, сравнимым со сложной цифровой камерой. Стоимость такого устройства в среднем от $40.
Автоматическая газонокосилка
Следить за газоном можно при помощи автоматической газонокосилки, принцип работы которой такой же, как и у робота-пылесоса. Во время работы газонокосилка движется по установленному программой маршруту, срезает траву и собирает ее в контейнер. Работу газонокосилки контролирует встроенный мини-компьютер со специальной программой управления. Стандартное время работы гаджета на одной зарядке — 60-90 минут, за это время газонокосилка успевает выкосить 250 квадратных метров. Средняя цена автоматической газонокосилки — $800-1000.
Определитель кислотности почвы
При высадке растений всегда нужно учитывать кислотность почвы, так как от этого будет зависеть будущий урожай. Выяснить уровень pH почвы можно с помощью еще одного полезного гаджета: определителя кислотности. Данный прибор работает от солнечной батареи и моментально показывает результат. Стоимость такого измерителя — от $8.
Автоматическая кормушка для животных
Даже если хозяевам придется на день-другой уехать, домашние питомцы всегда смогут своевременно получать корм и воду благодаря автоматической кормушке-поилке. Устройство можно запрограммировать и выставить, к примеру, кормление до трех раз в день. Все циклы подачи корма будут осуществляться благодаря таймеру. С помощью такого устройства также можно регулировать размер порций еды. Стоимость автоматических кормушек — от $50.
«Умные» котлы
Комфортные температурные условия в доме можно обеспечить за счет установки «умного» котла, который имеет автоматическое электронное управление. Управлять котлом хозяин дома может непосредственно через пульт управления или удаленно: с телефона или компьютера. Заданная температура будет поддерживаться в помещении автоматически благодаря терморегулятору. Термостат измеряет температуру воздуха и в случае ее снижения увеличивает мощность работы котла, а в случае увеличения — снижает.
Для работы термостата необходима SIM-карта любого оператора и телефон с оплаченным доступом к мобильному интернету. Если в нет мобильного интернета, то термостат может управляться посредством отправки на номер SIM-карты, установленной в нем, CМС-сообщений с заранее установленных доверенных телефонных номеров. Также термостатом можно управлять при помощи дозвона на голосовое меню SIM-карты терморегулятора. Благодаря «умному» котлу можно управлять работой системы отопления в каждой комнате.