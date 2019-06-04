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Lamborghini Huracan приспособили для… езды по бездорожью

05.06.2019 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, Huracan Sterrato — новейший шоу-кар Lamborghini, который задуман создателями как экстремальный кроссовер в обличье суперкара: он призван подарить удовольствие от вождения по любой дороге, будь то даже грязь, песок или снег.


В общем, неспроста в обозначении концепта используется слово Sterrato, что в переводе с итальянского означает «грязь». За основу тут взято купе Huracan Evo, но дорожный просвет был увеличен на 47 мм. Также появились новые бамперы с серебристыми вставками, улучшающие геометрическую проходимость — в Lamborghini говорят, что углы въезда и съезда выросли на 1% и 6,5% соответственно (точных показателей при этом не приводится).


Колея у «грязевого» Huracan расширена на 30 мм, имеются дополнительные элементы защиты днища и 20-дюймовые колесные диски со специальными внедорожными шинами. Снимков интерьера Huracan Sterrato обнародовано не было, но в релизе говорится, что внутри установлены спортивные сиденья с углепластиковым каркасом и четырехточечными ремнями и облегченный каркас безопасности из титана.


От серийного Huracan концепту достались 640-сильный атмосферный V10 объемом 5,2 л, полный привод и полноуправляемое шасси, а также электронный комплекс LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), объединяющий управление силовым агрегатом, трансмиссией, системой стабилизации и адаптивной подвеской — специально для Sterrato его перенастроили под внедорожный ездовой режим.


Дальнейшие перспективы «кроссовера-суперкара» Lamborghini пока не определены — по всей видимости, Huracan Sterrato так и останется единичным шоу-каром.

 
 
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Знакомьтесь, Huracan Sterrato - новейший шоу-кар Lamborghini, который задуман создателями как экстремальный кроссовер в обличье суперкара.
 
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