Гарри Поттер в Оперном и спектакль по Горвату в Корпусе: как провести театральный июнь?

Источник материала: Tut.by

Лето обычно ассоциируется с театральным затишьем. Но только не июнь с фестивалями, премьерами и гастролями. Театральная реконструкция загадочной творческой биографии художницы Алены Киш. Спектакль Римаса Туминаса в Минске. Восемь совершенно новых белорусских пьес. AFISHA.TUT.BY составила гид по самым интересным театральным событиям месяца.

«Ветер шумит в тополях» Когда: 6 и 7 июня, 19.00 Где: Центральный Дом офицеров Сколько: 68−188 рублей

Вне фестивальных программ яркие гастрольные спектакли в Минск приезжают все-таки редко. В основном везут антрепризу — «женатых таксистов», «случайных мужей» и прочее. На этом фоне спектакль «Ветер шумит в тополях» из репертуара Вахтанговского театра (Москва), конечно, обращает на себя особенное внимание. Театралы «в теме» наверняка захотят увидеть его из-за звездной постановочной команды: режиссер Римас Туминас, композитор Фаустас Латенас, сценограф Адомас Яцовскис. Ну а широкая публика, конечно пойдет на любимых, хорошо знакомых по кино актеров: Владимира Вдовиченкова, Владимира Симонова и Максима Суханова. То, что это комедия, в данном случае не настораживает, а вызывает любопытство: вахтанговцы привозят в Минск спектакль по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, чье творчество отмечено престижными наградами.

«Воздух» Когда: 7, 8, 9 июня, 21.30 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: от 18 рублей

Два года назад белорусские театралы радостно обсуждали новость: Ольга Лабовкина получила Гран-при конкурса молодых хореографов на международном фестивале CONTEXT. Diana Vishneva 2017. «Воздух», удостоенный этой награды (кстати, превратившийся после конкурса из миниатюры в постановку), в Минске показывали мало. И вот в июне зрители снова смогут увидеть танц-спектакль на площадке Ок16. Создатели спектакля пластически исследуют понятие «воздух», обнаруживая его разные смыслы: от свободного пространства до пустоты, которую необходимо чем-то заполнить. И в привычных нам выражениях вроде «идея витает в воздухе», открываются новые смыслы…

«Нам тут жить» Когда: 11 и 18 июня, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 16 рублей

Лаборатория социального театра ECLAB в июне выпускает новый спектакль «Нам тут жить». В этот раз документальное театральное исследование посвящено теме социального неравенства и дискриминации в самом широком смысле: от несправедливых оценок биологички до невозможности доказать свою правоту в суде; от сплетен коллег до проблем со здоровьем, которые никак не решить в больнице. Создатели спектакля, осмысливая реальные истории, ищут ответ на вопросы: возможно ли в нашем мире быть «как все» и могут ли все быть равными?

TheatreHD: «Гамлет | Коллаж» Когда: 18 июня в 19.30; 28 июня в 19.00 Где: 18 июня в кинотеатре «Центральный»; 28 июня в velcom cinema Silver Screen в ТЦ «Дана Молл» Сколько: от 15 рублей

Появление спектакля «Гамлет | Коллаж» в репертуаре московского Театра Наций в 2013 обратило на себя особенное внимание. В первую очередь из-за режиссерского замысла Робера Лепажа. Трагедию человека, оказавшегося один на один с собственным сознанием именитый режиссер подчеркнул, оставив на сцене только одного актера: Евгений Миронов исполняет все роли в трагедии Шекспира. Кроме того, Лепаж поместил его в особенный куб, где создается множество визуальных эффектов. В июне увидеть Гамлета в кубе можно будет и в Минске — на экранах TheatreHD.

«Помста» Когда: 20 июня; 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 12−14 рублей

Драматический театр им. Александра Венгерки из Белостока на площадке Республиканского театра белорусской драматургии покажет спектакль «Помста» по самой известной пьесе классика польской комедии XIX века Александра Фредро «Месть». Сюжет закручивается вокруг пограничной стены, о которой спорят два владельца замка: один говорит «строить!», другой — «ломать!». Сын и племянница спорщиков влюблены друг в друга, но распри родственников встают на пути к счастью… Аннотация в афише обещает: режиссер Хенрик Талар стремится к современному прочтению классической пьесы и переходит все границы для того, чтобы это осуществить.

Конкурс-фестиваль современной белорусской драматургии «WriteBox»

Когда: 20−23 июня Где: Лаборатория социального театра ECLAB (ул. Куйбышева, 22, «Горизонт», 4 ½ этаж) Сколько: 5 рублей

8 самых новых пьес представят зрителям в формате читок на конкурсе-фестивале современной белорусской драматургии WriteBox. В этом году WriteBox немного изменил формат: каждую пьесу будет представлять куратор (среди них режиссеры, драматурги, критики), отобравший только один текст из 42 конкурсных. Шорт-лист конкурса в этот раз — не коллегиальное решение ридеров, а коллаж из личных мнений и критериев. В программе читок как хорошо знакомые театралам имена драматургов (Максим Досько, Андрей Иванов, Николай Рудковский), так и новые (Влада Хмель, Александр Полубинский). Если ваш зрительский выбор определяет не имя, а тема, то их палитра тоже широка: например, реалистичная социальная драма «Апошні сняданак» Екатерины Чекатовской, бытовая фантастика и поиски формы в «TARGGET-31e» Максима Досько, история профессиональных и личных отношений в пьесе «Путаница» Алексея Макейчика.

«Балетное лето в Большом» Когда: 21−28 июня; 19.30 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 6−350 рублей

Для балетоманов самым главным событием июня станет фестиваль «Балетное лето в Большом». В Минске можно будет увидеть солистов Мариинки Игоря Колба, Данилу Корсунцева и Евгения Иванченко в проекте «Dance Dance Dance» . Два вечера подряд на сцене белорусского Большого будет выступать «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару. Например, можно будет увидеть авторскую трактовку Поклитару «Спящей красавицы». Белорусскую часть программы составят балеты «Анастасия» , «Лебединое озеро» , «Ромео и Джульетта» . Завершит фестивальную неделю гала-концерт с участием звезд мирового балета : Мэтью Голдинга, Дениса Климука, Наталии Мацак, Ксении Овсяник и др. Обратите внимание: фестивальные показы в Большом с 21 по 28 июня будут начинаться в 19.30.

«Прымітывы» Когда: 27 июня, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 20−21 рублей

«Усё, што вы не ведалі пра мастачку Алену Кіш» — слоган июньской премьеры «Прымітывы» Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн». О самобытной художнице с удивительной судьбой, которая ходила по деревням и рисовала ковры с необычными сюжетами («Письмо любимому», «В райском саду»), мы сегодня не знаем почти ничего. Широкий интерес к ее работам и биографии появился спустя несколько десятилетий после ухода Киш из жизни. Режиссер Александр Марченко пытается воссоздать в спектакле ее биографию, опираясь на самые разные источники — от дневников односельчан и газетных публикаций того времени до размышлений современных художников и искусствоведов. Создатели спектакля стремятся не только разгадать загадку Алены Киш, но и говорят о судьбе и предназначении художника как такового, приглашая к диалогу всех желающих. Постановочная команда делает акцент на важности не только спектакля, но и его общественного резонанса.

Независимый театральный проект «ГЭТАМЫ» Когда: 29 июня, 18.00 и 20.30 Где: Культурный центр «Корпус» (пр. Машерова, 9, корп. 8) Сколько: 15 рублей

В конце сезона в Минске снова покажут спектакль «ГЭТАМЫ». Независимый театральный проект по бестселлеру Андрея Горвата «Радзіва „Прудок“» появился в результате белорусско-украинской копродукции, соединив в себе особенную энергетику режиссера из Украины Стаса Жиркова и рефлексию белорусских актеров. Постановка как пазл собирается из сцен жизни Прудка, а образ главного героя — из всех участников спектакля, каждый из которых в какой-то момент говорит от его имени. Спектакль Жиркова отличает дух студийности в самом хорошем смысле этого словосочетания: подкупает искренностью, чувствуется, что команду объединяют не обстоятельства, а общая идея, необходимость высказывания. К слову, редкому белорусскому писателю сопутствует такой театральный успех, как Горвату: с момента выхода книги это уже вторая постановка по ней.

Концерт «Музыка Голливуда. Джон Уильямс» Когда: 30 июня; 18.00 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 5−110 рублей

Оперный театр готовит сюрприз для киноманов. В конце июня здесь можно будет послушать музыку легенды Голливуда — композитора Джона Уильямса в исполнении оркестра (дирижер — Вильгельм Кайтель). Среди прославивших композитора фильмов — сплошь кинохиты: от комедии «Один дома» до «Списка Шиндлера». Уильямс работал с такими режиссерами, как Джордж Лукас и Стивен Спилберг. В программе концерта прозвучит музыка из киносаги «Звездные войны», серии фильмов о Гарри Поттере, Индиане Джонсе, картин «Парк Юрского периода» и «Список Шиндлера».

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