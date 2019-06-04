Инвалид погиб на пожаре в Толочинском районе

Источник материала: Аргументы и факты

К прибытию спасателей дом, в котором проживали 81-летняя женщина с 53-летним сыном-инвалидом первой группы, был охвачен огнем.

Женщина самостоятельно покинула здание, она не пострадала. Тело мужчины работники МЧС нашли в комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций.

Как выяснилось позже, пенсионерка проснулась от звука сработавшего автономного пожарного извещателя и пошла в комнату к сыну. Она открыла дверь, но из-за дыма ничего не было видно. Женщина вышла на улицу, чтобы позвать на помощь соседей, сообщили в МЧС.