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Инвалид погиб на пожаре в Толочинском районе

05.06.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Инвалид погиб на пожаре в Толочинском районе
МЧС Республики Беларусь

К прибытию спасателей дом, в котором проживали 81-летняя женщина с 53-летним сыном-инвалидом первой группы, был охвачен огнем.

Женщина самостоятельно покинула здание, она не пострадала. Тело мужчины работники МЧС нашли в комнате на полу под слоем обрушившихся конструкций.

Как выяснилось позже, пенсионерка проснулась от звука сработавшего автономного пожарного извещателя и пошла в комнату к сыну. Она открыла дверь, но из-за дыма ничего не было видно. Женщина вышла на улицу, чтобы позвать на помощь соседей, сообщили в МЧС.

Рассматривается версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 

Инвалид погиб на пожаре в Толочинском районе
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Теги: Минск
 
 
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