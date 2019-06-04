Особенности трудовых отношений с обязанными лицами

Источник материала: Пинский Вестник

Что значит незатейливая фраза «нанимателю причины отсутствия обязанного лица не известны»? Какие меры предпринимает работодатель в отношении прогульщиков? Как он поступает, если обязанное лицо явилось в нетрезвом виде либо же вообще отказывается выходить на работу? Все эти и другие злободневные вопросы были заданы представителям предприятий-нанимателей во время проведения очередного выездного заседания координационного совета по выполнению Декрета № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». В актовый зал ЖКХ г. Пинска были приглашены руководители и ответственные за выполнение Декрета специалисты организаций, учреждений и хозяйств города.



Соисполнители Декрета обсудили вопросы взаимодействия при работе с обязанными лицами и результативности работы нанимателей г. Пинска по профилактике нарушений трудовой дисциплины, допускаемой обязанными лицами. Об этом сообщили представители КУПП «ЖКХ г. Пинска», ООО «Санта Ритейл», УЗ «Пинский межрайонный родильный дом», ОАО «Пинский мясокомбинат», а также ЧУПТП «Соло-Пинск».

Суть проблемы



Почему обязанные лица вызывают озабоченность у руководителей организаций? Декретом № 18 предусмотрено, что нерадивые родители, если они здоровы и дееспособны, обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей, признанных нуждающимися в госзащите. Но не все так просто, о чем свидетельствуют цифры. На 1 мая с.г. процент возмещения расходов обязанными лицами: управление по образованию – 50,5%, дом ребенка – 63,54%, отдел принудительного исполнения – 49,64%. Что мешает выйти на стопроцентное покрытие? Как отметил один из докладчиков, некоторые «должники» не появляются на работе и имеют ежемесячные суммы задолженностей, которые превышают среднемесячную зарплату по городу.

Не особенные, а обязанные



С каждым обязанным лицом, несовершеннолетние дети которого нуждаются в государственной защите, проводится индивидуальная работа: организационные, информационные меры, разъясняется законодательство, их права и обязанности, в том числе, обязанность компенсировать в полном объеме средства, затраченные государством на содержание их несовершеннолетних детей.



С момента, когда ребенок поступает на государственное обеспечение, у трудоспособных родителей появляется обязанность возмещения расходов по их содержанию, они становятся обязанными лицами. Если на момент вынесения решения суда они не работают, то, как было сказано выше, подлежат обязательному трудоустройству через органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Для них даже предусмотрена бронь на предприятиях города: и на государственных, и на частных. С обязанными лицами работает милиция, управление по труду, занятости и соцзащите, предприятия, на которых они трудоустроены. У каждого есть шанс исправиться, но очевидно одно: если сам человек не захочет, к нормальной жизни его никто не вернет.

Отсутствие без уважительных причин



Заботится о трудоустройстве обязанных лиц государство. Механизм исполнения Декрета № 18 в части трудоустройства обязанного лица и возмещения им расходов на содержание детей следующий. Суд принимает соответствующее постановление, а служба занятости по месту жительства в течение трех рабочих дней выдает направление на работу. Причем отказаться от «должника» наниматель не может. Некоторые обязанные лица не рады такой опеке и при первой возможности пытаются увильнуть от работы. Или попросту на нее не выходят - день, два, неделю… Какова же роль нанимателя в исполнении положений Декрета в этом случае? Если обязанное лицо не явилось на работу, наниматель, согласно Декрету, выясняет причины его невыхода, о которых информирует ГОВД и управление по труду, занятости и соцзащите горисполкома. Проблема прогулов обязанными лицами остается для Пинска актуальной. Их количество за четыре месяца текущего года – 777 дней (минус 57 к уровню 2018 г.), отработано прогулов – 139 дней (плюс 18 к уровню 2018 г.).

Результаты совещания подвел заместитель председателя Г.И. Поликовский:



- Мы должны понимать, что обязанные лица - это трудновоспитуемая категория граждан. Еще раз повторяю, что контроль должен быть бдительный. Каждый должен тщательно выполнять свои обязанности, а руководители несут особую ответственность. Работать с обязанными лицами сложно. Но любой, даже самый малый положительный результат в конкретном случае - это уже победа, к которой всем нам сообща нужно стремиться.

В тему

Дети - наше будущее, одна из важнейших ценностей общества, поэтому проблемы детства находятся в центре внимания государства и общественности. На это направлен Декрет Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» № 18 от 24.11.2006. В целях обеспечения согласованной деятельности всех структур, причастных к вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях, повышения ответственности родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей, в Пинске действует координационный совет, возглавляемый заместителем председателя горисполкома Г.И. Поликовским. Тринадцатый год ведется работа по реализации данного Декрета. Есть подвижки и успехи, но остаются и весьма сложные в своем решении вопросы. Один из них – формирование активной жизненной позиции у обязанных лиц и лиц, имеющих несовершеннолетних детей и злоупотребляющих спиртными напитками. В большинстве случаев у них нет желания работать и возмещать расходы государству на содержание их детей, будь они в социально-педагогическом центре, доме ребенка или приемной семье. Ведь такие лица считают, что раз у них отобрали детей, то теперь они никому ничего не должны, ведь они и так лишились «самого ценного», что у них было. Но, как правило, для данных лиц самое ценное - это далеко не дети.

Языком цифр



Число обязанных лиц на 30 апреля с.г. – 239 человек, из них: работают (127), возмещают расходы самостоятельно (8), неработающие пенсионеры - 5 (пенсия по инвалидности), работающие пенсионеры (3), отбывают наказание в исправительных учреждениях открытого типа (1), отбывают наказание в лечебно-трудовых профилакториях (2), отбывают наказание в местах лишения свободы (42), проживают в Российской Федерации (6), находятся в розыске (19), находятся в отпуске по уходу за ребенком (7), не работают (41).

Комментарий Татьяны Литвиновой, заместителя председателя по делам несовершеннолетних:



- И все-таки самое главное в этой теме – не стать обязанным лицом, не клеймить себя позором, не дать разрушиться детским мечтам о счастливом детстве, крепкой семье и любящих мамах и папах. Родителям, стоящим на грани «потерять всё» или «сохранить во благо своих детей да и себя», стоит задуматься тысячу раз, прежде чем поднять стакан в хмельном угаре, прежде чем ломать судьбы своими руками.



Пусть же детство для наших детей будет действительно радужным от любви и заботы самых близких им людей – родителей.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ



Фото из открытых источников