Маршрут движения эстафеты огня «Пламя мира» по Гомельской области (05 – 10.06.2019)

Дата Населенный пункт Адрес старта Время старта Дистанция Факелоносец

05.06.2019 Гомель Ул.Мазурова, 110, сцена «Гомельского ледового дворца спорта» 16:40 Пробег по территории предприятия Александр Годлевский, председатель ОО «Белорусская федерация альпинизма», заслуженный тренер Республики Беларусь

Гомель Ул.Мазурова, 110, стоянка со стороны ул.Кожара 16:55 3,1 км (переезд на ретро-автомобиле) Леонид Гейштор, советский и белорусский гребец, первый белорусский Олимпийский чемпион. Чемпион Олимпийских игр (1960), чемпион мира (1963), чемпион Европы (1961, 1963), чемпион СССР (1959 – 1963). Кавалер Ордена «Знак Почёта» (1960). Заслуженный мастер спорта СССР (1960). Заслуженный тренер Белорусской ССР. Заслуженный работник физической культуры и спорта Белорусской ССР (1991). Почётный гражданин Гомеля (1993).

Гомель Ул.Хатаевича, 1 (фирменный магазин №1 на территории кондитерской фабрики «Спартак») 17:10 – 17:51 Мероприятия на территории предприятия Евгений Перлин, телеведущий, комментатор международного конкурса эстрадной песни «Евровидение»

Гомель Пересечение ул.Хатаевича и ул.Советской 17:51 260 м Станислав Неверовский, мастер спорта международного класса по плаванию, бронзовый призер этапа Кубка мира (2006), многократный чемпион Республики Беларусь, участник Олимпийских игр (2004, 2008)

Гомель Пересечение ул.Советской и ул.Тельмана 17:54 253 м Янина Гончарова, основатель и руководитель Belarus Fashion Week, председатель РОО «Белорусская палата моды»

05.06.2019 Гомель Ул.Советская, 46 17:57 320 м Роман Петрушенко, белорусский гребец. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2011). Олимпийский чемпион (2008), серебряный (2012) и двукратный бронзовый (2004, 2008) призер Олимпийских игр. Победитель (2005, 2007, 2009), серебряный (2002, 2003, 2007, 2013) и бронзовый (2005, 2006, 2011, 2014) призер чемпионатов мира. Многократный победитель и призер чемпионатов Европы. Лучший спортсмен Беларуси (2009), Почетный житель Калинковичского района (2009).

Гомель Ул.Советская, 27 (Гомельский государственный цирк) 18:02 278 м Татьяна Абель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь цирка имени Валерия Абеля. Награждена медалью имени Франциска Скорины (2019).

Гомель Ул.Советская, 32а (памятник А.А.Громыко) 18:05 240 м Павел Харланчук-Южаков, белорусский актер театра и кино, театральный режиссер. Актер Белорусского Национального театра им. Я. Купалы. Лауреат Первой Национальной театральной премии (2011).

Гомель Ул.Советская, 26 (Доска почета) 18:08 247 м Вероника Пляшкевич, актриса Национального академического драматического театра им. Горького. Диплом «За лучший дебют» ХIII Минском международном кинофестивале «Лiстапад» (2006). Приз Белорусского союза театральных деятелей «Крыштальная кветка» (2007). Благодарность Министерства культуры Республики Беларусь (2011). Приз VIII Республиканского фестиваля белорусских фильмов (2012). Медаль Франциска Скорины (2013). Нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь (2019)

05.06.2019 Гомель Ул.Советская, 16/1 (гостиница «Сож») 18:11 289 м Андрей Кравченко, белорусский легкоатлет. Серебряный призер Олимпийских игр (2008). Победитель Кубка Европы по многоборью (суперлига, 2008), победитель общего зачета серии соревнований Гран-при IAAF по многоборью (2008), серебряный призер чемпионата мира (2008), серебряный (2010) и бронзовый (2007) призер чемпионата Европы, чемпион Европы среди молодежи (2007), чемпион мира среди юниоров (2004), чемпион Европы среди юниоров (2005), серебряный призер чемпионата мира среди юношей (2003).

Гомель Ул.Советская, 1/3 (вход в Гомельский дворцово-парковый ансамбль) 18:14 300 м Сергей Смаль, белорусский борец вольного стиля. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр (1992), чемпион мира (1991), обладатель Кубка мира (1991), серебряный призёр чемпионата мира (1994), серебряный (1993, 1998) и бронзовый (1995, 1996) призёр чемпионата Европы, чемпион Спартакиады народов СССР, чемпион СССР. Тренер спортивной команды внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Гомель Памятник первому гомельчанину 18:18 500 м Ольга Худенко, белорусская гребчиха. Бронзовый призер Олимпийских игр (2012, 2016). Чемпионка мира (2015), бронзовый призер чемпионатов мира (2011, 2013, 2014). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

05.06.2019 Гомель Памятник с собаками – смотровая башня 18:23 380 м (Переезд на парковом паровозике, подъем на башню) Петр Свердлов, директор УО «Детская хореографическая школа искусств г.Гомеля». Создатель и художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь – вокально-хореографического ансамбля «Гомий». Режиссер.

Гомель Смотровая башня 18:43 320 м (спуск с башни, бег) Александр Кобрусев, Мастер спорта по плаванию, советник председателя правления ОАО «Банк Дабрабыт».

Гомель Середина моста через пруд 18:56 210 м Надежда Лепешко (Попок), белорусская гребчиха. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2012, 2016), чемпионка мира (2015), трехкратный бронзовый призер чемпионата мира (2011 – 2013). Чемпионка Европы (2011), серебряный (2012, 2016, 2018) и бронзовый (2013, 2016) призер чемпионата Европы. Двукратная победительницы Всемирной летней Универсиады (2013)

Гомель Эстакада дворца Румянцевых-Паскевичей 19:01 281 м Мария Мамошук, белорусская спортсменка, выступает в женской борьбе. Серебряный призер Олимпийских игр (2016), бронзовый призер Европейских игр (2015), бронзовый призер Всемирной летней Универсиады (2013). Чемпионка Европы (2015), серебряный призер Чемпионата Европы (2014). Мастер спорта международного класса. Кавалер Ордена Почета.

05.06.2019 Гомель Выход из парка 19:04 154 м Евгений Перлин, телеведущий, комментатор международного конкурса эстрадной песни «Евровидение»

06.06.2019 Гомель Ул.Жарковского, 7, Гомельская детская областная клиническая больница 10:25 – 11:20 Мероприятия на территории больницы Ольга Мычко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста. Член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Артур Литвинчук, белорусский гребец, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2008). Олимпийский чемпион (2008). Чемпион мира (2009), чемпион Европы (2009), бронзовый призер чемпионата Европы (2008). Почетный гражданин г.Гомеля. Марина Литвинчук, белорусская гребчиха. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2012, 2016). Чемпионка мира (2015), серебряный (2010, 2014, 2018) и бронзовый (2011, 2013, 2014) призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европейских игр (2015), чемпионка Европы (2011, 2014, 2015, 2016), серебряный (2012, 2014, 2016, 2018) и бронзовый (2010, 2011, 2016) призер чемпионата Европы, четырехкратная чемпионка Всемирной летней Универсиады (2013), чемпионка мира среди студентов (2010, 2014), серебряный (2010) и бронзовый (2008) призер чемпионата мира среди студентов.

06.06.2019 Гомель Ул.Рогачевская, 9, ГПО «Белоруснефть» 11:25 Мероприятия на территории предприятия Петр Железинский, представитель Речицкого управления технологического транспорта ПО «Белоруснефть», генерального партнера эстафеты огня «Пламя мира», многократный победитель соревнований по велоспорту. Павел Кевлич, представитель Центрального аппарата РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», генерального партнера эстафеты огня «Пламя мира». Преодолел дистанцию IronMan (железной дистанции) по триатлону в июне 2017 г. (Познань). 41-й спортсмен за историю Беларуси.

06.06.2019 Гомель Ул.Ефремова, КПП ОАО «Гомсельмаш» 11:55 – 12:55 Мероприятия не территории предприятия Артур Литвинчук, белорусский гребец, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2008). Олимпийский чемпион (2008). Чемпион мира (2009), чемпион Европы (2009), бронзовый призер чемпионата Европы (2008). Почетный гражданин г.Гомеля.

Гомель ул.Барыкина, 291 ОАО «Гомельский ДСК» 14:15 – 15:05 Мероприятия не территории предприятия Олеся Грибок, белорусская актриса.