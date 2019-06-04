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СООБЩЕСТВО II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В VIBER СТАЛО САМЫМ БОЛЬШИМ В БЕЛАРУСИ

05.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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СООБЩЕСТВО II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В VIBER СТАЛО САМЫМ БОЛЬШИМ В БЕЛАРУСИ

В начале весны фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» объявил о своем сотрудничестве с ведущим приложением для свободного и безопасного общения Viber, ознаменовав это событие запуском официального сообщества мультиспортивного форума на платформе приложения и выпуском яркого стикерпака с Лесиком. А уже через несколько недель стало понятно, что сотрудничество оказалось не только взаимовыгодным, но еще и востребованным среди будущих болельщиков II Европейских игр 2019 года.

Сообщество континентального форума быстро набрало впечатляющее количество подписчиков и вышло на первое место в Беларуси, обогнав ФК «Батэ» в Viber, которое долгое время удерживало первую позицию. По данным на 4 июня 2019 года II Европейскими играми в Viber интересуются более 459 тысяч человек, а за последние 30 дней официальное сообщество посетило более 2 миллионов пользователей. Большинство подписчиков – это жители Беларуси, России и Украины, хотя география интересующихся Играми обширна и привлекает даже жителей тех стран, чьи спортсмены не участвуют в форуме.

— Мы рады стать частью II Европейских игр. Для нас это уникальная возможность объединить всех болельщиков национальной сборной команды Беларуси. Уверены, что благодаря нашему сотрудничеству мы сможем вывести общение сборной и ее фанатов на новый уровень.  Наша главная задача — предоставить пользователям интерактивные возможности, которые помогут быть в курсе последних новостей важнейшего спортивного события этого года”, — прокомментировал Атанас Райков, директор по глобальным телекоммуникационным партнерствам Viber.

Чтобы присоединиться к сообществу II Европейских игр в Viber достаточно перейти по ссылке или скачать стикерпак.

 

 

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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