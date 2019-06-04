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В США создали разведывательного робота-попрыгунчика

05.06.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи из калифорнийского университета Беркли разработали робота с говорящим именем Salto. Миниатюрный аппарат ростом всего 30 сантиметров неуловимо напоминает шагоход из «Звездных войн» и может использоваться для разведки или поисково-спасательных операций. Об этом пишет army.mil.

При своем крохотном росте Salto умеет прыгать на высоту до 1,2 метра. Сложная система управления позволяет работу преодолевать различные преграды, преследовать движущуюся цель и даже проходить полосу препятствий.

Маленькие роботы, рассказали ученые из Беркли, могут пригодиться для выполнения задач, которые не по силу «обычным» роботам или людям. К примеру, для поиска оказавшихся в ловушке при обрушении здания.

По утверждению создателей, конечности Salto смоделированы по образцу маленькой обезьянки — сенегальского галаго. Мышцы и сухожилия примата позволяют накапливать энергию таким образом, чтобы была возможность совершить несколько прыжков подряд.

 
 
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Он похож на маленького шагохода из «Звездных войн».
 
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