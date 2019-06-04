В октябре выйдет игра «Секс со Сталиным»

Источник материала: Tut.by

На площадке Steam появилась игра под названием Sex with Stalin (Секс со Сталиным). Запланированная дата выхода проекта — 10 октября.



Фото: Steam

Игра попала в подраздел «инди, симуляторы». Разработчики описывают ее так: «вам — юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству!».

После этого создатели игры предлагают показать Сталину, «что такое настоящая мужская сила и любовь». Кроме того, в игре предусмотрено несколько «аутентичных локаций», включая комнату допроса, рабочий кабинет, спальню и секретную «красную» комнату. А еще в Sex with Stalin есть несколько вариантов концовок, «способных изменить будущее».

РИА «Новости» добавляют : в российской коммунистической партии игру осуждают. «Видимо, испробовали в жизни все и теперь им интересны еще вот такие вот методы… Это мерзость, я не могу даже обсуждать», — заявила депутат Госдумы России от КПРФ Ольга Алимова.