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В октябре выйдет игра «Секс со Сталиным»
Источник материала: Tut.by
На площадке Steam появилась игра под названием Sex with Stalin (Секс со Сталиным). Запланированная дата выхода проекта — 10 октября.
Игра попала в подраздел «инди, симуляторы». Разработчики описывают ее так: «вам — юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен — Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству!».
После этого создатели игры предлагают показать Сталину, «что такое настоящая мужская сила и любовь». Кроме того, в игре предусмотрено несколько «аутентичных локаций», включая комнату допроса, рабочий кабинет, спальню и секретную «красную» комнату. А еще в Sex with Stalin есть несколько вариантов концовок, «способных изменить будущее».
РИА «Новости»
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В КПРФ игру осуждают.
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