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Праздник в Путчино

05.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

1 июня педагоги государственного учреждения образования «Путчинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – начальная школа» и работники Путчинского Центра культуры и отдыха провели первый летний праздник - День защиты детей.

Открытие праздничного мероприятия состоялось на сцене возле Центра культуры, где ребята проявляли свои способности в театральном искусстве, пении, танцах, порадовав зрителей интересными номерами.

В этот солнечный день дети и взрослые радовались лету, каникулам, оздоровительному лагерю «Солнышко».

Конкурсная программа дала возможность и детям, и даже молодым мамам проявить ловкость, смекалку, меткость, быстроту, интеллектуальность, силу… Призов хватило всем. Спонсором праздника выступило Государственное предприятие «Путчино».

Праздничное мероприятие получилось ярким, солнечным, наполненным детскими улыбками, радостью.





 
 
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1 июня педагоги государственного учреждения образования «Путчинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – начальная школа» и работники...
 
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