Дети в приоритете

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

На дорогах города и района с 25 мая по 5 июня сотрудники ОГАИ Городоского РОВД проводят специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!». С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 31 мая был проведён Единый день безопасности дорожного движения.

Перечисленные мероприятия являются не формальными, теми, которые нужно провести «для галочки». Перед сотрудниками Госавтоинспекции стоят актуальные задачи, значимость которых сложно преувеличить: снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и тяжести последствий при подобных происшествиях. Особое внимание в ходе СКМ «Внимание — дети!» наряды ДПС уделяют нарушениям ПДД юными участниками дорожного движения и нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

С начала года на территории Витебской области произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребёнок погиб, а 11 получили ранения различной степени тяжести. Среди них: семь детей-пешеходов, четыре — пассажира, один принимал участие в дорожном движении в качестве водителя. Последний, 17-летний парень, который управляя мотоблоком, наехал на бордюрный камень, в результате чего транспортное средство опрокинулось, погиб на месте.

Многие родители, пренебрегая элементарными правилами безопасного поведения на проезжей части и вблизи её, которые «написаны кровью», подают таким образом плохой пример своим детям, демонстрируя, что их можно нарушать. Мало кто задумывается, что взрослый человек, рискуя своей жизнью, может успеть перебежать дорогу перед автомобилем, а вот для ребёнка, неверно оценившего расстояние до движущегося транспорта или свои силы, такой марш-бросок может завершиться трагически. Так, 20 мая в г. Полоцке водитель совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Пострадавшая госпитализирована.

В рамках СКМ «Внимание — дети!» сотрудники ОГАИ Городокского РОВД совместно с корреспондентом «районки» провели рейды по предупреждению нарушений Правил дорожного движения детьми и водителями транспортных средств. Автолюбителям напомнили, что в период проведения СКМ в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 б. в., согласно ч.3 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь. Внимание несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей обращают на то, что соблюдать ПДД необходимо, и пренебрежение ими может очень дорого стоить.

Любовь ШЛЕЙКО.