Юбилейный саммит ЕАЭС

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Президент Беларуси 28-29 мая посетил с рабочим визитом Казахстан, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.





Нынешнее заседание ВЕЭС стало юбилейным. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. Главы государств обсудили итоги развития союза и определили дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договорённостей. На саммит были вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 гг., хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и другие. По итогам заседания лидеры стран ЕАЭС подписали более 20 документов, а также одобрили основные ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС на 2019-2020 гг.

Помимо участия в саммите Александр Лукашенко провёл ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Александр Лукашенко отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и прямо ему сказал о конкретных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества. Товарооборот Беларуси и Казахстана в прошлом году достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 г. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 г. объёмы взаимной торговли упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере $121,7 млн. Объём торговли услугами в 2018 г. сложился в размере более $153 млн, экспорт — $99 млн, импорт — $54,2 млн. В 2018 г. объём казахстанских инвестиций в экономику Беларуси превысил $18,8 млн (рост в 4,8 раза), из них прямые инвестиции — $18,3 млн. Основополагающим документом практического взаимодействия является дорожная карта развития двустороннего сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019-2020 гг.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов. «Казахстанцы очень умные люди. Они уже во всем разобрались», — сказал он. В свою очередь Президент Казахстана подчеркнул искреннее уважение, с которым в его стране относятся к главе белорусского государства. «Это искреннее уважение к человеку, который долгие годы работает на посту Президента Беларуси и делает всё возможное для укрепления авторитета и потенциала родного государства. Отмечаем ваши успехи, радуемся им», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодняшнее заседание проходит в день юбилейной даты — пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 г. в Астане президенты Беларуси, Казахстана и России подписали этот исторический документ. Позже к нам присоединились Армения, Кыргызстан. Положено начало новому этапу развития евразийской интеграции», — подчеркнул белорусский лидер.

Союз еще слишком молод, но уже доказал свою эффективность. Вместе с тем Президент подчеркнул важность качественного выполнения уже имеющихся в союзе договорённостей, что должно являться приоритетом. «По формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должна причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведённых внутри ЕАЭС, на общем рынке.

Лукашенко на полях саммита ЕАЭС обсудил с Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции. Ранее стороны обменялись соответствующими предложениями. Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрели данные вопросы в первом приближении и дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения. После этого президенты условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.

Главы государств ЕАЭС поручили продолжить разработку справедливого подхода по нормативам распределения ввозных таможенных пошлин. Предложение закрепить действующие нормативы на постоянной основе Беларусь не поддерживает, аргументируя тем, что экономическая ситуация в мире динамична и государства должны иметь возможность регулярно пересматривать размеры ввозных таможенных пошлин. Например, озвучивалось предложение пересчитывать их раз в три года. Беларусь хочет пересчитать нормативы по нескольким причинам. Они связаны со вступлением России и Казахстана в ВТО, снижением общей ставки единого таможенного тарифа, наличием и появлением новых изъятий, переориентацией и ростом импорта. Для страны важно решить эту проблему, потому что ей необходимо минимизировать свои потери от отрицательного сальдо во взаимных расчётах по пошлинам.

Лидеры стран договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 г. Таким образом, вопрос требует оперативного решения. Однако и на прошедшем 30 апреля в Ереване заседании Евразийского межправсовета стороны не смогли выработать взаимоприемлемое решение.

В частности, был принят ряд решений об отдельных аспектах подписания соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Лидеры одобрили основные ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС на 2019-2020 гг.

Подготовила Ольга РЕМНЕВА.