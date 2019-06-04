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Житель Лидского района предложил брестчанке жить вместе, а после украл у нее сумку и убежал
Источник материала: Lida.Info
На перроне железнодорожного вокзала «Брест-Центральный» произошла кража.
По информации
Пострадавшая поделилась с правоохранителями подробностями происшествия.
Выяснилось, что незадолго до инцидента на рынке она познакомилась с молодым человеком. Разговорившись, мужчина предложил женщине поехать к его родителям в Малоритский район, познакомиться с ними и остаться там вместе жить.
Видимо, обаяние нового знакомого так поразило женщину, что она согласилась на предложение. Вместе они пошли в магазин — там женщина сделала необходимые покупки, чтобы приехать на знакомство с родителями не с пустыми руками.
Затем новые знакомые отправились на вокзал. По дороге мужчина предложил женщине помочь нести сумки. Как только она их отдала, он развернулся и быстро ушел. Осознав всю ситуацию, женщина вызвала милицию. Хулиганом оказался житель Лидского района 1993 года рождения, ранее судимый.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 за кражу.
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На перроне железнодорожного вокзала «Брест-Центральный» произошла кража. По информации УВД Брестского облисполкома, у местной жительницы украли сумку с...
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