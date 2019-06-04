Житель Лидского района предложил брестчанке жить вместе, а после украл у нее сумку и убежал

Источник материала: Lida.Info





На перроне железнодорожного вокзала «Брест-Центральный» произошла кража.

По информации УВД Брестского облисполкома , у местной жительницы украли сумку с продуктами, мобильным телефоном и кошельком. Общая сумма ущерба оценивается в 300 с лишним рублей.

Пострадавшая поделилась с правоохранителями подробностями происшествия.

Выяснилось, что незадолго до инцидента на рынке она познакомилась с молодым человеком. Разговорившись, мужчина предложил женщине поехать к его родителям в Малоритский район, познакомиться с ними и остаться там вместе жить.

Видимо, обаяние нового знакомого так поразило женщину, что она согласилась на предложение. Вместе они пошли в магазин — там женщина сделала необходимые покупки, чтобы приехать на знакомство с родителями не с пустыми руками.

Затем новые знакомые отправились на вокзал. По дороге мужчина предложил женщине помочь нести сумки. Как только она их отдала, он развернулся и быстро ушел. Осознав всю ситуацию, женщина вызвала милицию. Хулиганом оказался житель Лидского района 1993 года рождения, ранее судимый.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 за кражу.