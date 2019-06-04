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Пьяный водитель на автодороге Н-218 «Пинск-Охово» съехал в кювет, пострадала пассажирка
05.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинском районе утром 2 июня на автодороге Н-218 «Пинск-Охово» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото канала Zello «Пинск ГАИ»
Фото канала Zello «Пинск ГАИ»
По предварительной информации УГАИ Брестской области, 21-летний житель агрогородка Парахонск, на автомобиле «СHEVROLET CRUZE» двигался со стороны агрогородка Молотковичи в направлении Пинска.
Водитель не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания 25-летняя пинчанка, пассажир автомобиля, получила телесные повреждения.
Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,47 промилле). По комментариям пинчан, автомобиль съехал в кювет, проехался по нему метров 50, а потом его обратно на дорогу выбросило.
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В Пинском районе утром 2 июня на автодороге Н-218 «Пинск-Охово» произошло дорожно-транспортное происшествие. Фото канала Zello «Пинск ГАИ» Фото канала Zello «Пинск...
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