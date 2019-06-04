В Столинском районе «челноки» попросили парней провезти товар через границу, а те их обокрали

Источник материала: Виртуальный Брест

Необычную кражу раскрыли сыщики в Столинском районе. Злоумышленники похитили у двух женщин товары, которые они незаконно переместили через госграницу.





История произошла еще в марте этого года. Две пенсионерки из Лунинца 1961 г.р. и 1965 г.р. отправились в Украину на «закупы». Чтобы не платить таможенные пошлины (количество товара превышало допустимые нормы) и избежать ответственности, женщины попросили троих парней распределить излишки между собой. За услугу предполагалось дать пассажирам по несколько рублей.

– После благополучного прохождения контрольного пункта и пересечения украинско-белорусской границы на железнодорожной станции Горынь молодые люди вышли из дизеля, забрав с собой вверенные им сумки. Женщины предположили, что ребята не хотят привлекать внимание правоохранительных органов и вернут байку, джинсы, ремень, кофту, полотенце, спортивные брюки и 10 кг орехов поодаль от оживленного места. Однако злоумышленники сели в ожидавший их автомобиль и попросту скрылись, – рассказал начальник уголовного розыска Столинского РОВД Евгений Вайцехович.

Обманутые обратились в милицию лишь на следующий день. Оперативники нашли подозреваемых. С их слов, на преступление решились, чтобы таким образом компенсировать штраф за безбилетный проезд в дизеле. Идейным вдохновителем аферы выступил 24-летний житель Столинского района, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.205 УК Беларуси (кража). Роль других подельников сейчас выясняет следствие.

Оперативники предполагают, что и сам подозреваемый ездил в соседнюю страну за товаром. Из Украины он привозил алкоголь на предстоящую свадьбу.

К слову, в отношении потерпевших сейчас также проводится проверка на предмет нарушения таможенного законодательства, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.