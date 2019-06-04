Европейский Союз предлагает финансовую поддержку инициативным предпринимателям

Источник материала: Новости Хотимска

В феврале 2019 года начался проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Хотимский район оказался в числе двенадцати районов, на территории которых посредством данного проекта и предполагается провести ряд позитивных изменений. Особое внимание при этом уделяется мерам по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Значительная часть проектного бюджета, составляющая более 77%, предназначается для прямой поддержки предпринимательских инициатив. Предусмотрено несколько механизмов грантовой помощи инициативам: финансирование бизнес — инкубаторов и центров поддержки предпринимательства, стартапов, кластерных инициатив, организаций, желающих оказывать микрофинансовую поддержку и подключиться к решению социальнозначимых вопросов, проблем социально уязвимых категорий населения.

Свежие идеи, неравнодушие и стремление к лучшему – это двигатели развития. Все обычное, что мы привыкли использовать в нашей современной жизни, когда-то было просто задумкой. Именно поэтому проект начинается с важного этапа, с конкурса бизнес-идей. Цель этого конкурса – увидеть наиболее актуальные, современные и перспективные идеи. Важно понять, в чем видят потенциал развития района сами хотимчане. Подать свои идеи, чтобы в дальнейшем участвовать в Конкурсе, могут как представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, так и обычные граждане. На этапе подачи бизнес-идей на Конкурс нет никаких особых требований к участию. Все, что требуется — это до 30 июня заполнить не сложную анкету-заявку по ссылке в интернет https://docs.google.com/forms/d/1fLsypNfzGgV-ScVMmOG0eQA53-mGV9mANqKBG-DRhnU/edit?usp=sharing Проще всего это сделать, открыв анкету на сайте райисполкома. На главной странице сайта под изображением «Проект ЕС-ООН «Поддержка развития на местном уровне в Республике Беларусь», ссылка для перехода на анкету размещена в тексте о Конкурсе бизнес-идей. Вам вовсе не обязательно выбирать один из замыслов, если у вас их несколько — вы вправе заполнить не одну анкету от одного заявителя. А подойдя к этапу финансирования — определиться с выбором. Организаторы Конкурса ожидают увидеть предложения в трех направлениях деятельности — производстве, переработке, оказании услуг. Важные аспекты бизнес — идеи — это создание рабочих мест, партнерство с некоммерческими организациями. Чем понятнее и доступнее изложено описание идеи, тем проще экспертам конкурсной комиссии определить наиболее интересные и эффективные. Помимо оценки со стороны национальных и международных экспертов, при выборе победителей будет также учтено мнение районного совета по развитию предпринимательства, и лучшие инициативы будут рекомендованы к реализации.

Бизнес-идеи смогут участвовать и получить финансовую поддержку по результатам участия в конкурсах:

— Поддержка бизнес-инкубаторов (до 100,000 долл. США);

— Поддержка стартапов (до 25,000 долл. США);

— Поддержка кластерных инициатив (до 60,000 долл. США);

— Поддержка организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (до $ 20,000 долл. США);

— Поддержка предприятий, нацеленных на решение социально-значимых проблем (до 40,000 долл. США).

Напомним, что срок подачи заявок на конкурс бизнес-идей — до 30 июня 2019 года.

По вопросам, связанным с реализацией проекта в Хотимском районе, Вы можете обратиться к региональному коoрдинатору Программы развития ООН Виктору Ерошову по тел. +375 (29) 6-479-479 (velcom), +375 (29) 5-363-979 (мтс). e-mail: viktar.yerashou@undp.org

Справка. Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским Союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Проект одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 января 2019 года за № 40 и зарегистрирован в базе данных проектов и программ международной технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь за № 2/19/000968.