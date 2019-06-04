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«Белагро-2019»
05.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка «Белагро-2019».
Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ «Глобус Парк»).
Экспозиция:
Участники:
Главная новинка выставки — инновационная экспозиция «Экспериментальное поле». На ней можно будет увидеть, сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя.
Международная специализированная выставка «Белагро» проводится с 1990 года.
Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, ЗАО «Минскэкспо».
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С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка «Белагро-2019». Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ...
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