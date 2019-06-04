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«Белагро-2019»

05.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка «Белагро-2019».

Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ «Глобус Парк»).

Экспозиция:

  • площадь — около 25 тыс. кв.м,
  • более 300 единиц техники.

Участники:

  • 29 зарубежных делегаций (Германия, Израиль, США, Канада, Китай, Литва, Россия, Чехия, Швеция и др.),
  • свыше 550 компаний.

Главная новинка выставки — инновационная экспозиция «Экспериментальное поле». На ней можно будет увидеть, сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя.

Международная специализированная выставка «Белагро» проводится с 1990 года.

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, ЗАО «Минскэкспо».

 
 
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С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка «Белагро-2019». Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ...
 
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