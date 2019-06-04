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Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь

05.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Международный легкоатлетический пробег "Дружба" 15 июня свяжет Брест и польский Тересполь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь

Состязания проводятся ежегодно, они состоятся уже в 14-й раз. Участие в спортивном событии примут 100 любителей бега - по 50 от белорусской и польской стороны. Стартовый городок поочередно размещается в Бресте и Тересполе. В этом году его обустроят в польском городе. Паспортный контроль участники пройдут до начала забега, чтобы беспрепятственно пересечь границу. В Бресте они пробегут по Варшавскому шоссе, улицам Зубачева и Гоголя.

В общей сложности длина маршрута - 12 км. Финиш запланирован на территории областного спортивного комплекса "Брестский", где состоится церемония награждения победителей и призеров. Быстрейшие бегуны будут определены в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин. Затем для зарубежных гостей организуют обзорную экскурсию.

Пробег "Дружба" свяжет Брест и польский Тересполь

"Брест и Тересполь - побратимы. Пробег символизирует укрепление дружбы между нашими городами, популяризирует здоровый образ жизни, - отметила Олеся Округ. - Все участники из Польши прибудут к нам по безвизовому режиму".

В целом польские граждане активно пользуются возможностями безвиза. В январе-мае Брест таким образом посетили около 11 тыс. иностранцев (рост в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них 65% являются жители Польши. Зарубежных гостей привлекает знакомство с белорусскими достопримечательностями, шопинг, событийный туризм. В частности, представители европейских стран изъявили желание поучаствовать 27 июля в фестивале пляжных видов спорта и ночном забеге, 8 сентября - в брестском полумарафоне.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Международный легкоатлетический пробег "Дружба" 15 июня свяжет Брест и польский Тересполь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма...
 
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