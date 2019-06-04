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Мост через Днепровско-Бугский канал в Кобринском районе планируют реконструировать

05.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мост через Днепровско-Бугский канал в Кобринском районе планируют реконструировать в 2020-2021 годах, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Бреставтодор" Михаил Непочелович.

Мост через Днепровско-Бугский канал в Кобринском районе планируют реконструировать

Объект включен в сформированный Министерством транспорта и коммуникаций перечень из более 30 мостовых сооружений республики, требующих первоочередного ремонта. "Мы сейчас делаем проектно-сметную документацию. На следующий год планируем включить объект в программу", - сказал Михаил Непочелович.

Мост через Днепровско-Бугский канал находится на 64-м км автомобильной дороги М1/Е30 Брест-Минск-граница России. Реконструкции подвергнется его левая часть (брестское направление). Это позволит улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики сооружения, его пропускную способность. "На мосту будет заменена пролетная металлическая конструкция для усиления несущей способности. В свое время он был рассчитан на другие нагрузки. Сегодня увеличилась интенсивность движения транспорта по дороге, грузоподъемность машин. Чтобы не ограничивать движение, необходимо делать реконструкцию", - отметил гендиректор "Бреставтодора".

В перечень Минтранса вошли еще пять мостовых сооружений, находящихся на балансе "Бреставтодора". Это мосты через Пину, Припять и Ясельду в районе Пинска, путепровод через железную дорогу по трассе Р2 в районе деревни Нехачево Ивацевичского района, а также мост через Западный Буг в районе погранперехода "Домачево".

Всего в Брестской области насчитывается 416 мостов и путепроводов общей протяженностью 16,5 тыс. пог.м. Подавляющее большинство мостовых сооружений (86%) построены четверть века назад и более. В том числе 189 сооружений старше 50 лет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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