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Брестчанин пытался обменять 5 долларов с приклеенным нулем

05.06.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Брестчанин пытался обменять 5 долларов с приклеенным нулем
Фото из открытых источников

В отделение банка в Бресте обратился 27-летний местный житель. Молодой человек попросил обменять купюру достоинством $50, которая вызвала у сотрудницы банка сомнения в подлинности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну КОТОК

Была назначена экспертиза. По заключению эксперта, речь идет о пятидолларовой банкноте, на которую наклеили цифру «0», а также внесли изменения в изображение и текст. 

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 ("Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг") УК. 

Брестчанин пытался обменять 5 долларов с приклеенным нулем
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Теги: Брест
 
 
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По словам задержанного, купюру он получил при обмене денег на территории Украины. О том, что она может быть поддельная, он не догадывался.
 
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