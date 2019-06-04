Брестчанин пытался обменять 5 долларов с приклеенным нулем

Источник материала: Аргументы и факты

В отделение банка в Бресте обратился 27-летний местный житель. Молодой человек попросил обменять купюру достоинством $50, которая вызвала у сотрудницы банка сомнения в подлинности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну КОТОК.

Была назначена экспертиза. По заключению эксперта, речь идет о пятидолларовой банкноте, на которую наклеили цифру «0», а также внесли изменения в изображение и текст.