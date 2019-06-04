Лжемиллионеры. Истории обычных людей, которые выдавали себя за богачей

Источник материала: Аргументы и факты

Платье за 200 тысяч рублей, устрицы на ужин и маска из черной икры — для некоторых людей это не роскошь, а неотъемлемые атрибуты обмана. При помощи Instagram или телевидения они выдают себя за миллионеров.

Иногда подобный трюк действительно проходит, вот только все тайное рано или поздно становится явным. "АиФ" рассказывает о якобы богачах, которые пытались приукрасить свое финансовое положение, а на деле оказались самыми обычными людьми.

Элина Ромасенко

Сначала Элина посещала различные ток-шоу на нашем телевидении, представляясь моделью из Ростова и поклонницей пластической хирургии (это было хорошо заметно по ее выдающимся формам). Но в один прекрасный день в жизни девушки или женщины (точный возраст Ромасенко знает только она сама) произошел «неимоверный карьерный рост»: съемки в программе «Мужское/женское». Выпуск назывался «Богато жить не запретишь» и был посвящен состоятельным дамам, которые любят тратить деньги. Элина оказалась в их числе. С первых минут передачи Ромасенко заявила, что пришла в студию в платье за 200 тысяч рублей, и попросила Юлию Барановскую сесть «с краешку», чтобы та случайно не помяла его. Когда ведущая спросила Элину о том, сколько она тратит на себя в месяц, девушка снова назвала сумму 200 тысяч рублей. На эти, прямо скажем, не самые большие деньги, ростовчанка якобы жила с размахом: ела устриц, запивая их дорогим шампанским, делала маски для губ из черной икры, посещала закрытые клубы и покупала дорогую одежду.

Однако позже она появилась в студии «Пусть говорят», где рассказала, что на самом деле живет в ужасных условиях: вместо роскошных интерьеров, в которых обычно Элина красовалась перед камерами, зрители увидели обшарпанные стены и практически спартанскую обстановку. Сама девушка в слезах призналась, что о богатой жизни может только мечтать. Любопытно, что через несколько дней после разоблачительного эфира Ромасенко сделала заявление о том, что съемки программы проходили по заранее продуманному сценарию и она согласилась участвовать в них только из-за внушительного гонорара, который составил уже хорошо известную нам сумму: 200 тыс. рублей.



Элина Ромасенко. Фото: Кадр Первого канала

Борис Борк

Борис появился в Instagram несколько лет тому назад и сразу взбудоражил одиноких пользовательниц интернета, которые мечтали выйти замуж за состоятельного мужчину, пусть даже в возрасте. Борк всего лишь выкладывал фото с атрибутами дорогой жизни, на которых можно было увидеть все, начиная от пакетов из ЦУМа и заканчивая вертолетом, а число его подписчиков каким-то магическим образом прибывало и прибывало. Однако через два месяца после внезапного появления в Сети седовласый богач опубликовал кадр из кафе «Пушкинъ», где он ест бургер, и бесследно пропал.

Вскоре выяснилось, что Борис — не «владелец заводов, газет, пароходов», а самый обычный пенсионер из Химок, которого решили «раскрутить» маркетолог Роман Зарипов вместе с другом Михаилом. Молодые люди просто хотели показать, что создание интернет-звезды не требует больших вложений, и им это удалось: на Бориса Борка парни потратили 50 тыс. рублей. Кстати, когда правда была открыта, на страницу псевдомиллионера подписалось огромное количество человек, сейчас у него почти 24 тысячи подписчиков. Видимо, они ждут, что красавчик Борис вернется, хотя Зарипов давно заверил всех заинтересованных лиц, что не станет возобновлять проект.

Екатерина Терешкович

О существовании бизнесвумен Терешкович наша страна узнала благодаря программе «На самом деле», куда уже немолодая Екатерина пришла со своим будущим мужем Гогеном Солнцевым, который младше ее на целых тридцать лет. Женщину представили как завидную невесту с «зарубежной недвижимостью и шестизначными счетами в швейцарском банке», а также владелицу особняка стоимостью 1 млн евро. Конечно, на этом фоне рассказы шоумена о невероятной любви к пенсионерке выглядели неубедительно, что еще больше подогревало зрительский интерес к явно неравному союзу.

На деле оказалось, что Солнцев и Терешкович друг друга стоят. Канал НТВ провел собственное расследование и выяснил, что богатая невеста — самая обычная (и к тому же — низкооплачиваемая) актриса, которую вы можете увидеть в эпизодах. Гоген не растерялся и тут же сообщил своим подписчикам в Instagram, что супруга действительно увлекается театром и охотно снимается в кино, но совсем не ради заработка, а ради удовольствия. «Какое расследование, алё? Ну почему вы представляете давно известные факты о Катерине и ее любви к кино и театру как открытие? У вас новости закончились, что вы опять обо мне да обо мне? Катя никогда своего прошлого, прошу заметить, не скрывала. Я устроил её играть в театр и на пару мелких проектов...» — написал шоумен. И все же позже огромное состояние на счетах Терешкович так и не подтвердилось, она оказалась не такой уж завидной невестой, как о ней сообщали СМИ.

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Анна Делви

Instagram Анны уже давно не обновляется, поскольку в 2017 году у этой девушки возникли серьезные проблемы с законом. Почти 70 тысяч подписчиков знали Делви как «дочь обеспеченных родителей и светскую львицу, которая общается с сильными мира сего, а еще живет на широкую ногу». Ее отец был то ли нефтяным магнатом, то ли продавцом антиквариата из Германии. Эта легенда открывала перед Анной многие двери, вот только она оказалась вымышленной от начала до самого конца. Настоящее имя девушки — Анна Сорокина. Она родилась в России, а в 2007 году переехала с семьей в Германию. Ее отец работал там обычным водителем грузовика, и, пока он трудился, отправляя деньги дочери на учебу, та кутила с друзьями, изображая из себя чуть ли не особу голубых кровей. Самое интересное, что на крючок Делви попались не только интернет-пользователи, но и несколько крупных банков и инвесторов, у которых девушка одалживала деньги для своих невероятных проектов (например, на открытие ночного клуба). Кроме того, Сорокина одалживала деньги у знакомых, точнее, даже не одалживала, а просила оплатить проживание в гостинице или билет на самолет, после чего просто забывала об оказанной услуге. Точно так же она забыла оплатить счета в нескольких гостиницах и невероятную вечеринку по случаю своего дня рождения, а теперь за эту «забывчивость» получила 12 лет лишения свободы.