Ночью в Новополоцке сгорели два автомобиля. Предполагают поджог

Источник материала: Tut.by

В ночь на 5 июня в Новополоцке сгорели два автомобиля. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.





Сообщение о загорании в микрорайоне Боровуха-1 двух автомобилей поступило 5 июня в час ночи. Когда спасатели прибыли к месту вызова, транспортные средства горели открытым пламенем. Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.





В результате пожара Volkswagen Passat и Opel Astra сгорели полностью.

Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.