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Ночью в Новополоцке сгорели два автомобиля. Предполагают поджог
Источник материала: Tut.by
В ночь на 5 июня в Новополоцке сгорели два автомобиля. Об этом
Сообщение о загорании в микрорайоне Боровуха-1 двух автомобилей поступило 5 июня в час ночи. Когда спасатели прибыли к месту вызова, транспортные средства горели открытым пламенем. Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
В результате пожара Volkswagen Passat и Opel Astra сгорели полностью.
Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.
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Когда спасатели прибыли к месту вызова, транспортные средства горели открытым пламенем.
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