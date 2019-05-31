Работа Марины Хохолко вошла в пятерку победителей конкурса «Фронтовой альбом»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Недавно шарковчанка Марина Хохолко приняла участие в конкурсе «Фронтовой альбом», который Белорусское телеграфное агентство и газета «7 дней» проводили в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» совместно с Министерством образования, Национальным центром художественного творчества детей и молодежи и СООО «Гейм Стрим».

В конкурсе приняло участие более 900 творческих работ со всех регионов страны. Жюри впечатлило количество тех белорусов, кто бережно хранит память о своих дедах и прадедах, чьи жизни являются примером мужества, стойкости и самоотверженности. Очень отрадно отметить, что работа Марины вошла в пятерку победителей.

И, конечно, публикуем ее работу на наших страницах.

«Впервые я узнала, что такое Освенцим в 10 лет. Это был День Победы 1985 года. Мы с сестрой приехали поздравить бабушку Елену Тимофеевну Мехедко. В этот день на коленях у нее лежала старая, пожелтевшая, зачитанная книжка со странным названием «Фабрика смерти». Она протянула нам эту книгу, и на её руке мы увидели номер — синие цифры. Удивились — что это? И тогда бабушка рассказала нам, какие круги ада ей пришлось пройти в годы войны. А эти цифры — ничем не смываемые отметины страшного лагеря Освенцим.

Всю шестьдесят пятую тысячу в лагере составляли жители Витебской области. Ей на долю из этой тысячи выпал один из последних номеров — 65948. Показывать этот номер на руке она не любила, а воспоминания о пережитом сразу вызывали слезы.

Вечером мы говорили с бабушкой о войне, о ее подруге по лагерю Октябрине. Некоторые страницы «Фабрики смерти» читали вместе, рассматривали старые фотографии. Для нас это было потрясением, настоящим уроком мужества и стойкости. Сколько пережила бабушка? Как она выжила? Ее рассказ помню до сих пор…

Бабушка попала в Освенцим по доносу полицаев в 1943 году. Ее везли в товарном вагоне вместе с заключенными из Витебска. Ехали долго — 7 суток на соломе без единой крошки хлеба. Никто не знал, куда везут.

Когда они попали на территорию лагеря, решили, что это хлебозавод. Запах дыма из печей крематория напоминал запах хлеба. Но очень быстро поняли, в какой ад попали. На узников надели полосатую лагерную форму, выкололи номер на руке (он стал вместо имени на долгие дни заключения), постригли наголо, дали деревяшки на ноги, красные треугольники на грудь и на рукав (так обозначали советских) и отправили в барак — трехэтажные нары. Было тесно. Ни умывальника, ни туалета. В углу — бак для нечистот. Жизнь в бараке была пыткой. Вокруг женщины и дети из СССР, Польши, Румынии, Югославии. Потом детей забрали, женщины долго плакали, знали, что больше их не увидят…

Эсэсовцы с дубинками и собаками гнали на работу через ворота лагеря, где был лозунг «Работа делает свободным». А по дороге громко играла маршевая музыка, чтобы заглушить стоны и крики страдальцев. Многие подруги по лагерю навечно остались там, превратившись в пепел.

Утром в 4.30 и вечером в 18.00 всех узников лагеря выгоняли на «апель-плац» для переклички. Люди стояли часами полураздетые, мерзли в мороз и снег, мокли под дождем. Такие издевательства выдерживали не все. Слабых и больных тут же отправляли в газовые камеры, в крематорий.

Узников «уничтожали работой», страшным голодом. Кроме водяной похлебки и 200 г хлеба — больше ничего.

Грязь, болезни, вши, тиф, понос. Обращались как со скотом.

В октябре 1944 года бабушка заболела тифом. 7 дней она провалялась в медицинском бараке без лекарств, еды, брошенная на выживание. Кроме того, над ней немцы проводили медицинские эксперименты…

Выжила. Организм был молодой, закаленный с детства, это и спасло.

А еще она рассказала об одном удивительном случае, когда 25 приговорённых к смерти человек стояли целую ночь в ожидании казни, молясь Богу — и на утро были отпущены. Это было настоящим чудом.

Вспоминала бабушка еще одно из испытаний — «транспортную колонну смерти». Так, с приближением конца войны страдания заключённых возросли. Обессиленных людей стали перегонять вглубь Германии. Пешком из Освенцима в Дрезден, Равенсбрюк. Слабых добивали выстрелом в затылок.

Когда закончилась война, Елене Тимофеевне еще долго снились кошмарные, голодные сны, лай собак и команды эсэсовцев.

Но жизнь продолжалась, нужно было многое начинать с нуля.

Бабушка Лена стала учительницей, очень любила свою работу и Родину, воспитала патриотами своих детей и учеников.

С Октябриной они еще не раз встречались, переписывались, вспоминали войну и дали слово: прожить свою жизнь достойно, как можно лучше за тех, кто недожил и недолюбил…

К сожалению, ее уже нет в живых, но каждый год 9 Мая я прихожу к памятнику со своей семьей, приношу цветы, и с каждым годом всё острее ощущаю какими молодыми были наши бабушки и дедушки в годы войны, как хотели жить, любить… Как проклятая война поломала их судьбы.

Минуты молчания, проведенные у ее памятника, та пожелтевшая книжка «Фабрика Смерти», прочитанная вместе с бабушкой, ее рассказы об Освенциме остались у меня в памяти на всю жизнь».

Подготовила Елена АНАНИЧ.