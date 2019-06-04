В Волковысском районе следователи выясняют обстоятельства гибели человека в карьере

Источник материала: Новости Волковыска

Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели жителя Волковысского района, ранее значившегося пропавшим без вести. Волковысский районный отделустанавливает обстоятельства гибели жителя Волковысского района, ранее значившегося пропавшим без вести.

В начале мая в органы внутренних дел с заявлением о безвестном исчезновении их 35-летнего родственника обратились жители одной из деревень Волковысского района. Учитывая, что в ходе проведенных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по истечении десяти суток местонахождение мужчины установлено не было, по факту его исчезновения следователи в соответствии с п.2 ст.167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь возбудили уголовное дело.









В ходе выяснения обстоятельств исчезновения установлено, что мужчина был склонен к бродяжническому образу жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотреблял употреблением спиртных напитков. В последний раз его видели в живых в середине апреля на обрывистом берегу технического водоема карьерного типа вблизи городского поселка Красносельский Волковысского района, где он вместе со знакомым разжигал костер, распивал спиртные напитки, ночевал, а на следующее утро пропал.



В результате проведения дальнейших поисковых работ 31 мая около 11 часов тело пропавшего без вести было обнаружено в указанном техническом водоеме. Для установления причины его смерти назначено производство судебно-медицинской экспертизы. В результате проведения дальнейших поисковых работ 31 мая около 11 часов тело пропавшего без вести было обнаружено в указанном техническом водоеме. Для установления причины его смерти назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

С учетом анализа информации, полученной в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, смерть мужчины не носит криминальный характер. Выдвинута обоснованная версия гибели в результате несчастного случая. Глубина карьера у места ночлега составляет несколько десятков метров.

Расследование продолжается. По его результатам будет дана окончательная правовая оценка произошедшему. Кроме того, следователи направят субъектам профилактики представления для устранения причин и условий, приведших к гибели человека в месте, не предназначенном для проведения досуга.