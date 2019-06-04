|
Google отметил годовщину со дня рождения первой женщины – доктора наук
Источник материала: Интерфакс
Логотип поисковой системы Google 5 июня стилизован в честь Елены Лукреции Корнаро Пископии, первой женщины – доктора наук.
Первые попытки защиты докторской диссертации закончились неудачей – в Падуанском университете считали, что женщине не место среди ученых, которыми были исключительно мужчины. Однако Пископия добилась разрешения на защиту и 25 июня 1678 стала первой женщиной в мире, которая получила звание доктора наук.
Google ежедневно стилизует свой логотип в честь какого-либо события или личности. Традиция Google Doodles берет свое начало с 1998 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Логотип поисковой системы Google 5 июня стилизован в честь Елены Лукреции Корнаро Пископии, первой женщины – доктора наук. Елена Лукреция Корнаро...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)