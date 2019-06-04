Google отметил годовщину со дня рождения первой женщины – доктора наук

Источник материала: Интерфакс

Логотип поисковой системы Google 5 июня стилизован в честь Елены Лукреции Корнаро Пископии, первой женщины – доктора наук.



Елена Лукреция Корнаро Пископия была итальянским математиком и философом. Она родилась 5 июня 1646 года в семье прокуратора Венеции, получила хорошее образование и решила полностью посвятить себя науке.

Первые попытки защиты докторской диссертации закончились неудачей – в Падуанском университете считали, что женщине не место среди ученых, которыми были исключительно мужчины. Однако Пископия добилась разрешения на защиту и 25 июня 1678 стала первой женщиной в мире, которая получила звание доктора наук.

Google ежедневно стилизует свой логотип в честь какого-либо события или личности. Традиция Google Doodles берет свое начало с 1998 года.