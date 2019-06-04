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Всемирный банк снова ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2019 году из-за "налогового маневра" в РФ

05.06.2019 10:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси в 2019 году до 1,8% с 3% в 2018 году, сообщается в опубликованном в среду обновленном страновом экономическом обзоре.

В апреле  ВБ прогнозировал, что ВВП Беларуси в 2019 году может вырасти на 2,2% (в январе ВБ прогнозировал рост на уровне 2,7%).

Также эксперты ВБ значительно ухудшили оценку роста белорусской экономики в 2020-2021 годах. По их прогнозу ВВП Беларуси в 2020 году сможет вырасти в пределах 1,3% (ранее ожидался рост на 2,4%), в 2021 году – 1,2% (2,1%).

Основной причиной замедления темпов роста белорусской экономики эксперты ВБ считают сочетание "структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось".

При этом "даже такой скромный прогноз (1,8% в 2019 году – ИФ) зависит от частичной – по крайней мере, на уровне 50% – компенсации потерь от проводимого в России так называемого "налогового маневра", считают авторы доклада.

Они поясняют, что реализация налогового маневра в РФ "подразумевает утрату (в Беларуси – ИФ) экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий".

"Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста", - отмечается в докладе.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 1,4%. В 2018 году экономика Беларуси выросла на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году.

Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.

 
 
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Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Беларуси в 2019 году до 1,8% с 3% в 2018 году, сообщается в опубликованном в среду обновленном страновом...
 
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