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Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в НИИ им.Склифосовского

05.06.2019 10:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 

Состояние продюсера и музыканта Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского в среду.

"Он сейчас находится в токсикореанимации. Состояние тяжелое, температура 36,9", - сказали в справочной.

Ранее появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Со своей стороны, PR-директор артиста Вадим Горжанкин подтвердил "Интерфаксу", что состояние Алибасова тяжёлое, но он в сознании.

По его словам, у музыканта ожог пищевода и желудка.

"Последняя информация, которая у нас имеется, поступила от родственников рано утром. Бари Алибасов находится в сознании, это уже достаточно хороший прогноз, с учётом того, какой диагноз ему поставлен - 4-ая степень ожога желудка и ожога пищевода. Он борется с недугом, поэтому есть вероятность, что прогнозы будут положительными", - сказал Горжанкин.

Ранее появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

 
 
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Состояние продюсера и музыканта Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского в среду. "Он...
 
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