Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в НИИ им.Склифосовского

Источник материала: Интерфакс

Состояние продюсера и музыканта Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского в среду.

"Он сейчас находится в токсикореанимации. Состояние тяжелое, температура 36,9", - сказали в справочной.

Ранее появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Со своей стороны, PR-директор артиста Вадим Горжанкин подтвердил "Интерфаксу", что состояние Алибасова тяжёлое, но он в сознании.

По его словам, у музыканта ожог пищевода и желудка.

"Последняя информация, которая у нас имеется, поступила от родственников рано утром. Бари Алибасов находится в сознании, это уже достаточно хороший прогноз, с учётом того, какой диагноз ему поставлен - 4-ая степень ожога желудка и ожога пищевода. Он борется с недугом, поэтому есть вероятность, что прогнозы будут положительными", - сказал Горжанкин.

Ранее появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".