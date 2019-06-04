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В Минске появилось радио для молодежи
Источник материала: Tut.by
В Минске начало вещание Energy FM. Новая радиостанция заменила «Хит-радио», которое вещало на частоте 100.4 ФМ с 2002 года.
Изучив музыкальные предпочтения молодежи, было принято решение провести ребрендинг популярного «Хит-радио». С новым именем радиостанция получила новое дыхание, а плейлист стал современным и теперь соответствует музыкальным вкусам молодежи.
Формат радиостанции Energy FM — CHR (TOP 40). До этого времени ни одна радиостанция в Беларуси не вещала в таком направлении. Уникальность проекта в том, что новые подходы в программировании позволяют увеличить количество песен в час практически вдвое.
Особенность музыкального формата Energy FM основана на принципе: «То, что у других завтра, у нас — сегодня», а главный слоган — Нot Нit Мusic («Горячие музыкальные хиты»). В эфире звучат только новые треки без комментариев ведущих и шоу-программ, отвлекающих от музыки, и, конечно, актуальные для аудитории новости.
Energy FM должно понравиться и тем, кто привык находить и слушать любимую музыку в интернете. Уже сейчас есть возможность отслеживать онлайн, как меняются музыкальные вкусы людей и что предпочитает аудитория в конкретное время. Кроме того, слушатели Energy FM смогут влиять на плейлист и ставить в эфир любимые хиты чаще.
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В Минске начало вещание Energy FM. Новая радиостанция заменила «Хит-радио», которое вещало на частоте 100.4 ФМ с 2002 года.
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