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В Минске появилось радио для молодежи

05.06.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске начало вещание Energy FM. Новая радиостанция заменила «Хит-радио», которое вещало на частоте 100.4 ФМ с 2002 года.


Изучив музыкальные предпочтения молодежи, было принято решение провести ребрендинг популярного «Хит-радио». С новым именем радиостанция получила новое дыхание, а плейлист стал современным и теперь соответствует музыкальным вкусам молодежи.

Формат радиостанции Energy FM — CHR (TOP 40). До этого времени ни одна радиостанция в Беларуси не вещала в таком направлении. Уникальность проекта в том, что новые подходы в программировании позволяют увеличить количество песен в час практически вдвое.

Особенность музыкального формата Energy FM основана на принципе: «То, что у других завтра, у нас — сегодня», а главный слоган — Нot Нit Мusic («Горячие музыкальные хиты»). В эфире звучат только новые треки без комментариев ведущих и шоу-программ, отвлекающих от музыки, и, конечно, актуальные для аудитории новости.

Energy FM должно понравиться и тем, кто привык находить и слушать любимую музыку в интернете. Уже сейчас есть возможность отслеживать онлайн, как меняются музыкальные вкусы людей и что предпочитает аудитория в конкретное время. Кроме того, слушатели Energy FM смогут влиять на плейлист и ставить в эфир любимые хиты чаще.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске начало вещание Energy FM. Новая радиостанция заменила «Хит-радио», которое вещало на частоте 100.4 ФМ с 2002 года.
 
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