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В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше половины пользователей интернета в Беларуси подвергаются кибератакам. Вопросами безопасности на пике развития информационных технологий озадачились те, кто стоит на защите личной информации каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прокуроры со всех уголков мира в Минске обсудили проблемы преступности в интернете и поделились современными методами сбора электронных доказательств при расследовании уголовных дел.
Сегодня Беларусь входит в топ-5 стран с наибольшим ростом экспорта IT-услуг. Вместе с этим, за последние 5 лет число преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране выросло больше чем в два с половиной раза.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Герхард Ярош, глава Международной ассоциации прокуроров:
Кроме того, в Минске погасили почтовую марку, посвящённую прокурорской тематике. Теперь о ней узнают больше чем в 170 странах мира. Именно такое число государств объединяет единственная в своём роде Международная ассоциация прокуроров.
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Новости Беларуси. Больше половины пользователей интернета в Беларуси подвергаются кибератакам. Вопросами безопасности на пике развития информационных...
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