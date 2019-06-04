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В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

05.06.2019 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше половины пользователей интернета в Беларуси подвергаются кибератакам. Вопросами безопасности на пике развития информационных технологий озадачились те, кто стоит на защите личной информации каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

Прокуроры со всех уголков мира в Минске обсудили проблемы преступности в интернете и поделились современными методами сбора электронных доказательств при расследовании уголовных дел.

В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

Сегодня Беларусь входит в топ-5 стран с наибольшим ростом экспорта IT-услуг. Вместе с этим, за последние 5 лет число преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране выросло больше чем в два с половиной раза.

В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Вопросы киберпреступности, которые сегодня являются актуальными, информационной безопасности, интернет сообщества. Будем рассматривать, поделимся опытом, который у нас есть, какой есть опыт в Европе.

В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

Герхард Ярош, глава Международной ассоциации прокуроров:
Первое, что мы делаем, это обмениваемся опытом, прежде всего по новым видам преступлений. И вторая наша цель для прокуроров – это знакомство друг с другом, чтоб в последующем облегчить работу на международной арене.

В Минске обсудили способы защиты от киберпреступлений

Кроме того, в Минске погасили почтовую марку, посвящённую прокурорской тематике. Теперь о ней узнают больше чем в 170 странах мира. Именно такое число государств объединяет единственная в своём роде Международная ассоциация прокуроров.

Люди в материале: Александр Конюк, Герхард Ярош
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Больше половины пользователей интернета в Беларуси подвергаются кибератакам. Вопросами безопасности на пике развития информационных...
 
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