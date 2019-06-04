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В Совмине проверили эффективность выполнения госпрограмм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси оценили эффективность выполнения государственных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбором экономических полетов занималась специальная межведомственная комиссия. В 2018 году в нашей стране реализовывали 20 госпрограмм в различных сферах. Из них только 6 получили самую высокую оценку экспертов.
Отдельно в Совете Министров рассмотрели проект развития аграрного бизнеса. Он оказался в экономических аутсайдерах. 9 из 15 пунктов не выполнены. Причём среди них и ключевая задача по развитию экспорта.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
В будущем специалисты планируют принять последнюю госпрограмму по управлению финансами.
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Новости Беларуси. В Беларуси оценили эффективность выполнения государственных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разбором экономических...
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