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Даля Грибаускайте достроила особняк под Вильнюсом и обнародовала затраты. Вот как он выглядит
Источник материала: Tut.by
Срок полномочий действующего президента Литвы истекает 12 июля. Из резиденции в Турнишкес Даля Грибаускайте переедет в собственный дом в районе Байорай рядом с Вильнюсом. Особняк, который начали строить в прошлом году, уже практически готов,
Еще в прошлом году Даля Грибаускайте
Одна из последних сделок была заключена в марте 2019 года. У компании Gerbūvio darbai приобрели товары и услуги за 35,6 тысячи евро. Известно, что общая сумма расходов составляет 431 575 евро. Пресс-служба президента подробно не сообщает, какие товары и услуги были приобретены. "Президент декларирует свои расходы в установленном законом порядке", – сказано в ответе Delfi.
Проектом дома главы Литвы занималась компания Metro architektūra. Ее директор Юлюс Билюнас рассказывал, что для Грибаускайте было подготовлено несколько вариантов проекта. В итоге она остановилась на типовом варианте, средним между классикой и модерном.
Напомним, Грибаускайте ранее сообщала, что после окончания срока полномочий она не останется в Турнишкес. Представители президента пока не сказали, когда она оттуда переедет. К дому Грибаускайте ведет пыльная дорога. У ворот есть домик для сторожа.
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Дом построили меньше чем за год.
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