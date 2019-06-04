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Даля Грибаускайте достроила особняк под Вильнюсом и обнародовала затраты. Вот как он выглядит

05.06.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Срок полномочий действующего президента Литвы истекает 12 июля. Из резиденции в Турнишкес Даля Грибаускайте переедет в собственный дом в районе Байорай рядом с Вильнюсом. Особняк, который начали строить в прошлом году, уже практически готов, пишет Delfi. Сколько потрачено на строительство дома и как он выглядит — читайте в материале.


Фото: ru.delfi.lt

Еще в прошлом году Даля Грибаускайте купила 25 соток земли за 75,5 тысяч евро, чтобы построить себе дом и переехать туда после окончания срока президентских полномочий. О расходах Грибаускайте можно узнать из ее декларации. Например, в прошлом году она пять раз покупала стройматериалы и оплачивала строительные услуги. Компании Mūro ekspertai Даля Грибаускайте заплатила 53,9 тысячи евро, Alavas – 89 тысяч евро, Cezis – 72,4 тысячи евро, Baltic Construction Group – 75 тысяч евро, Gerbūvio darbai – 29,7 тысячи евро.


Фото: ru.delfi.lt

Одна из последних сделок была заключена в марте 2019 года. У компании Gerbūvio darbai приобрели товары и услуги за 35,6 тысячи евро. Известно, что общая сумма расходов составляет 431 575 евро. Пресс-служба президента подробно не сообщает, какие товары и услуги были приобретены. "Президент декларирует свои расходы в установленном законом порядке", – сказано в ответе Delfi.


Фото: ru.delfi.lt

Проектом дома главы Литвы занималась компания Metro architektūra. Ее директор Юлюс Билюнас рассказывал, что для Грибаускайте было подготовлено несколько вариантов проекта. В итоге она остановилась на типовом варианте, средним между классикой и модерном.


А так выглядел проект дома. Фото: delfi.lt

Фото: ru.delfi.lt

Напомним, Грибаускайте ранее сообщала, что после окончания срока полномочий она не останется в Турнишкес. Представители президента пока не сказали, когда она оттуда переедет. К дому Грибаускайте ведет пыльная дорога. У ворот есть домик для сторожа.

 
 
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