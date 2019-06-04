Лукашенко встретился с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности

Источник материала: Ежедневник



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Президент подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Об этом глава государства заявил на встрече с гендиректором ВОИС Фрэнсисом Гарри.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты совместной деятельности. "Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь", – заверил лава государства.

По его словам, несмотря на то, что Беларусь давно является членом ВОИС, тем не менее она - молодое государство, которое вплотную начало заниматься вопросами защиты прав интеллектуальной собственности. "Нам многому надо учиться. Вы нам в этом отношении помогаете очень много. Особенно в плане образовательных программ, поддержки наших специалистов. Я вам за это очень благодарен", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Фрэнсис Гарри отметил достоинства белорусской столицы, где заботятся об окружающей среде и поддерживают ее в чистоте. "Это очень красивый, очень интересный город", - сказал он.

Гендиректор ВОИС также поблагодарил Беларусь за поддержку, оказываемую международной организации. "На сегодняшний день наша организация переживает не самые легкие времена. Поэтому мы вдвойне ценим поддержку и сотрудничество", - подчеркнул Фрэнсис Гарри.