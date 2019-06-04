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В какие летние лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить

05.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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У школьников начались летние каникулы. В какие оздоровительные лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить? С этим вопросом мы обратились к заведующей учебно-методическим кабинетом отдела по образованию райисполкома Елене Наумовой.

 

В какие летние лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить
Фото Михаила Левцова

 

— В этом году в районе мы планируем оздоровить 1456 детей. В том числе 730 ребят в лагерях с дневным пребыванием с 3 по 22 июня во всех школах, учреждениях дополнительного образования, центрах дополнительного образования детей и молодежи и коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

В гимназии № 1 и СШ № 3 организуют вторую смену с 4 по 24 июля, в которой смогут отдохнуть и шестилетние выпускники детских садов — будущие первоклассники.

65 ребят будут посещать дневной лагерь на базе отделов центра дополнительного образования детей и молодежи: культурно-досугового (в амфитеатре) и художественного творчества (Доме пионеров). В дневном лагере ЦКРОиР отдохнут дети с инвалидностью.

 

В какие летние лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить
Фото Михаила Левцова

 

485 ребят примут два загородных лагеря с круглосуточным пребыванием — «Купалинка» на базе Шишевской СШ (345 детей в трех сменах) и «Лира» в Добровском УПК «Детский сад-средняя школа» (одна смена для 110 детей от 6 до 14 лет).

Центр туризма и краеведения разобьет со 2 по 10 июля палаточный лагерь «Ванд­роўнік» на берегу живописного озера в агрогородке Добрая для 30 кружковцев, желающих прикоснуться к природе, попробовать пахнущую дымом кашу, приготовленную на костре, и родниковую воду, посидеть у костра.

 

В какие летние лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить
Фото Михаила Левцова

 

90 сельских школьников смогут не только отдохнуть, но и заработать в трудовых лагерях в Маслаковской, Овсянковской средних школах, Паршинском, Савском, Добровском УПК «Д/с-СШ», руководители которых заключили договоры с ОАО «Маслаки», учхозом БГСХА, КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника», ГЛХУ «Горецкий лесхоз». Ребята зай­мутся видовой прополкой, благо­устройством.

Также откроется спортивный лагерь в июне и августе на базе ДЮСШ.

Совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома мы организуем временную трудовую занятость.

 

В какие летние лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить
Заведующая учебно-методическим кабинетом отдела по образованию райисполкома Елена Наумова: “Дома обеспечить полноценное питание ребенка на 40 рублей невозможно. В лагере же в меню у ребят будет широкий ассортимент блюд: мясо, рыба, птица, овощи, фрукты, соки, молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия. Каждый день — разнообразное меню”. Фото Михаила Левцова

 

 

— Во сколько обойдется путевка в лагерь?

— По карману точно не ударит: государство из средств социального страхования частично компенсирует материальные затраты родителей. Стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием с трехразовым питанием на 18 дней составляет 81 рубль, палаточные на 9 дней — 84 рубля, труда и отдыха — 89 рублей, спортивно-оздоровительные — 91 рубль, загородные, где кормят 5 раз в день, — 196 рублей.

Родительская доплата в среднем обойдется около 40 рублей в школьные лагеря, 42 рубля 40 копеек в трудовые и 45 рублей в круглосуточные (в зависимости от возраста ребенка и места его проживания). Для сельских детей стоимость путевок меньше.

— Сколько раз можно воспользоваться дотацией?

Компенсация положена на одну путевку в лагерь с дневным пребыванием и круглосуточным. То есть летом ребенок по приемлемой цене сможет дважды отдохнуть по одному разу в школьном и загородном лагерях.

— Что нового в этом году предлагают лагеря?

Наша цель не только оздоровить максимальное количество несовершеннолетних, но и предложить им интересные и разнообразные формы отдыха, чтобы ребята смогли провести лето с пользой, укрепить здоровье, развить творческие и интеллектуальные способности.

 

В какие летние лагеря можно купить путевку и сколько она будет стоить
Совместно с «Технопарком Горки» и школой компьютерного обучения «Айтиландия» в городских школьных и круглосуточных лагерях «Лира» и «Купалинка» будут организованы  дополнительные занятия по робототехнике и программированию. На занятиях ребята научатся собирать и программировать роботов, создавать модели в 3D.

 

Новшеством этого года является и открытие по просьбам родителей в лагере с круглосуточным пребыванием «Купалинка» профильных отрядов для старшеклассников от 15 до 17 лет. Специально были скорректированы сроки открытия смены с 9 июня, чтобы девятиклассники успели сдать экзамены.

В наших лагерях скучать не придется: все они будут работать по отдельным проектам, специально разработанным педагогами, в виде активных сюжетно-ролевых игр с максимальным пребыванием на свежем воздухе, различными конкурсами, экскурсиями, походами. Совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи организуем киновидеообслуживание, проведем музыкальные, творческие, спортивные мероприятия.

Впервые в этом году в «Купалинке» на третьей смене в качестве педагогов будет работать студенческий отряд учащихся педколледжа.

— Где можно приобрести путевки?

По всем вопросам обращайтесь в отдел по образованию райисполкома, в учебно-методический кабинет № 24 (телефон 7-63-38). Есть возможность приобрести путевки в круглосуточные лагеря. Предлагаем отдохнуть и ребятам из соседних районов — Дрибинского и Мстиславского.

 

Беседовала Елена Агейчик


 
 
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