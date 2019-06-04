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В городском парке начался демонтаж аттракциона «Автодром»
05.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцком городском парке культуры и отдыха сегодня начали демонтировать строение бывшего аттракциона «Автодром», сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.
«Автодром» неоднократно выставляли на продажу через аукцион, но желающих купить его за 28 800 рублей не нашлось
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В Слуцком городском парке культуры и отдыха сегодня начали демонтировать строение бывшего аттракциона «Автодром», сообщили сайту SlutskGorod очевидцы.
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