«Бездомные животные - они как вещь, которую проще выбросить?»

Источник материала: Аргументы и факты

Мы за собственные деньги хотели обустроить во дворе домики для котов. Все хотели сделать по закону, для чего обратились в районную администрацию. Оттуда мы получили длинное письмо, в котором подробно описывались вопросы обращения с домашними собаками, кошками на территории Беларуси. А также объяснение, почему наша идея неосуществима (копия документа в редакции):

«В предлагаемых вами домиках будут обитать животные (коты), которые не имеют владельцев, и соответственно будет отсутствовать ответственность за содержание домиков, а также самих животных. Нахождение безнадзорных кошек на придомовых территориях, в подвалах жилых домов способствует их бесконтрольному размножению, инфицированию и заболеваниям, а также приводит к ухудшению санитарного состояния жилищного фонда и придомовых территорий. В Минске обращение с безнадзорными животными осуществляется в рамках действующего законодательства, согласно которому они в целях предотвращения заболеваний людей и животных бешенством, иными инфекционными и паразитарными заболеваниями подлежат отлову…»

Насколько мы знаем, в разных странах очень много делают для того, чтобы помогать бездомным животным. А у нас, получается, они как вещь, которую проще выбросить?

Жильцы дома по ул. Мирошниченко, Минск