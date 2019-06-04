|
"Ислочь" готова заключить контракт с Глебом. Но...
Источник материала: Партизан
Не факт, что готов сам футболист.
По сведениям
"Волки" охотно готовы принять в свои ряды именитого полузащитника на озвученных условиях, однако решение остается за самим футболистом.
По всей видимости, Глеб рассматривает и другие варианты, среди которых нельзя исключать и завершение карьеры. В любом случае время у 38-летнего ветерана есть.
Сейчас в его семье ожидается пополнение, к тому же совершить переход в любой из белорусских клубов можно лишь в отведенный для этого период. Летнее трансферное окно в высшей лиге откроется 19 июля.
2 июня полузащитник расторг контракт с БАТЭ по соглашению сторон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не факт, что готов сам футболист.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)