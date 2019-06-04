"Ислочь" готова заключить контракт с Глебом. Но...

pressball.by , ситуация с вероятным переходом Александра Глеба в "Ислочь" выглядит следующим образом. По сведениям, ситуация с вероятным переходом Александра Глеба в "Ислочь" выглядит следующим образом.





"Волки" охотно готовы принять в свои ряды именитого полузащитника на озвученных условиях, однако решение остается за самим футболистом.





По всей видимости, Глеб рассматривает и другие варианты, среди которых нельзя исключать и завершение карьеры. В любом случае время у 38-летнего ветерана есть.





Сейчас в его семье ожидается пополнение, к тому же совершить переход в любой из белорусских клубов можно лишь в отведенный для этого период. Летнее трансферное окно в высшей лиге откроется 19 июля.





2 июня полузащитник расторг контракт с БАТЭ по соглашению сторон.











