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Oops! Белорусский директорат в рубль не верит

05.06.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение мая—июня текущего года на белорусских предприятиях ожидают замедления темпов снижения курса белорусского рубля по отношению к доллару и российскому рублю.



Такой результат был получен в ходе опроса в рамках исследования, проведенного при подготовке Национальным банком РБ аналитического обозрения за февраль—апрель 2019 года «Мониторинг предприятий реального сектора экономики РБ». 

Результат кажется довольно странным, так как в настоящее время белорусский рубль укрепляется по отношению к доллару, поэтому о каком замедлении темпов снижения курса идет речь, несколько неясно, отмечает select.by

Понятно, что обвала курса рубля на предприятиях не ждут, но и в рубль не верят, так как говорят о снижении курса, а не о росте.

При этом большинство руководителей предприятий (71,4%) считают, что желаемой курсовой политикой для них была бы фиксация курса белорусского рубля на текущем уровне. На целесообразность девальвации рубля указали 12,7% опрошенных, а за укрепление высказались 16%.

В целом влияние изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность участники мониторинга считают слабым: баланс ответов по данному вопросу в феврале—апреле 2019 года составил минус 3,4%.

В Нацбанке также сообщили, что 81,8% участников мониторинга ожидают в ближайшие три месяца роста потребительских цен, увеличения объемов производства и спроса, роста отпускных цен, увеличения потребности в кредитовании и численности занятых. Это традиционный для начала года оптимизм.


В связи с сезонным фактором индекс бизнес-климата, рассчитываемый Нацбанком, в феврале—апреле текущего года вырос на 14,5 процентного пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и достиг 9%. В то же время, индекс бизнес климата, скорректированный на сезонность, в феврале—апреле снизился на 0,3 процентного пункта — до 6,7%

В рассматриваемом периоде у предприятий несколько ухудшилось финансовое положение. Так, на недостаток оборотных средств указали 57,4% участников мониторинга, в то время как в ноябре 2018 года — январе 2019 года таких было 55,7%. Тем не менее, 59,5% опрошенных считают влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий умеренным.

18,7% опрошенных руководителей предприятий указали на рост стоимости кредитов, а 20,2% отметили изменение условий предоставления кредитов в худшую сторону.

 
 
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В течение мая—июня текущего года на белорусских предприятиях ожидают замедления темпов снижения курса белорусского рубля по отношению к доллару и российскому...
 
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