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БГУ будет обучать армейских пиарщиков
Источник материала: KYKY>
Для беларуской армии будут готовить офицеров-пиарщиков: там открыли новую специальность,
Специальность запустят на базе военных факультетов минского БГУ, витебского ВГУ и гродненского ГрГУ. Ее
Пиару обучат младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах – как в колледжах, так и в вузах. Но информации о том, когда университеты начнут набирать студентов на новую специальность, пока нет.
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