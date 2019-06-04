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БГУ будет обучать армейских пиарщиков

05.06.2019 10:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Для беларуской армии будут готовить офицеров-пиарщиков: там открыли новую специальность, пишет агентство «Минск-Новости». Она получила название «Организация связи с общественностью».

Специальность запустят на базе военных факультетов минского БГУ, витебского ВГУ и гродненского ГрГУ. Ее закрепили в Постановлении Министерства обороны Беларуси «О военно-учетных специальностях для обучения граждан по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса» от 11 мая 2019 года. Документ вступил в силу с 1 июня.

Пиару обучат младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах – как в колледжах, так и в вузах. Но информации о том, когда университеты начнут набирать студентов на новую специальность, пока нет.

Читайте по теме: «В этом Оруэлле жить невозможно». Меня сократили из минского ВУЗа за лекции о правах ЛГБТ и отмене смертной казни

 
Теги: Минск
 
 
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Для беларуской армии будут готовить офицеров-пиарщиков: там открыли новую специальность, пишет агентство «Минск-Новости». Она получила название «Организация...
 
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