БГУ будет обучать армейских пиарщиков

Источник материала: KYKY

Для беларуской армии будут готовить офицеров-пиарщиков: там открыли новую специальность, пишет агентство «Минск-Новости». Она получила название «Организация связи с общественностью».

Специальность запустят на базе военных факультетов минского БГУ, витебского ВГУ и гродненского ГрГУ. Ее закрепили в Постановлении Министерства обороны Беларуси «О военно-учетных специальностях для обучения граждан по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса» от 11 мая 2019 года. Документ вступил в силу с 1 июня.

Пиару обучат младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах – как в колледжах, так и в вузах. Но информации о том, когда университеты начнут набирать студентов на новую специальность, пока нет.