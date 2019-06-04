|
Пара из США умерла из-за загадочной болезни
Источник материала: Tut.by
Молодая пара из Техаса (США), Мишель и Дэвид Пол, скончались во время отдыха на Фиджи из-за «загадочного заболевания». Об этом
По сообщению издания, 22 мая пара прибыла на отдых, оставив своего двухлетнего сына с родителями в штатах. Хотя Мишель и Дэвид не жаловались на проблемы со здоровьем до отъезда на Фиджи (мужчина и вовсе работал в аэрокосмической и оборонной компании Lockheed Martin), через некоторое время у них началась рвота и диарея. Они также жаловались на онемение рук.
Пара обратилась в местную больницу, из которой их выписали через пару дней. Позже состояние Мишель и Дэвида ухудшилось, 25 мая родным Мишель сообщили о ее смерти. В тот момент Дэвид находился в критическом состоянии, его хотели перевезти в более совершенный медцентр в Австралии. Сделать это не удалось — вскоре мужчина также скончался.
ABC News
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пара обратилась в местную больницу, из которой их выписали через пару дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)