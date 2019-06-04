Американская БМП Bradley «переобуется» в новые гусеницы

Источник материала: Tut.by

Основная БМП армии США M3 Bradley проходит очередной этап модернизации. В этот раз она обзаведется новыми высокотехнологичными гусеницами, пишет defence-blog.com.





С момента принятия на вооружение в 1981 году «Брэдли» всего четыре раза подвергался серьезной модернизации. Сейчас настало время гусениц.

Согласно информации, размещенной на контрактном веб-сайте правительства США, сейчас проводится исследование, в результате которого для Bradley будут разработаны композитные прорезиненные гусеницы.

Новая гусеничная система сможет гораздо лучше нынешней адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды. Так, диапазон температур, при которых сможет спокойно передвигаться БМП, составит от -40 до +60 градусов Цельсия. Гусеницы смогут выдерживать сильные удары и вибрацию. Кроме того, ожидается, что «Брэдли» с новой гусеничной системой сможет «приседать».