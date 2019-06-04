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IKEA разработала интерьеры типовых квартир. Дизайн-проект можно взять бесплатно
Источник материала: Tut.by
IKEA запускает для России проект «Квартиротека» — на сайте собраны идеи интерьеров для стандартных планировок квартир. Как сообщает ресурс
По данным IKEA, сейчас в домах типовой застройки проживает около 60% городских жителей России. Одно из исследований компании показало, что большинство россиян не знают, как изменить интерьер своей квартиры и хотят использовать уже готовое решение.
Вот, например, шесть вариантов интерьера для типовой квартиры на 44 м2:
Дизайнеры подобрали несколько вариантов интерьеров для однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Они подобраны с учетом разных вариантов проживания, например, для одного, молодой пары, людей разного возраста или семьи с младенцем. В IKEA отмечают, что жители могут использовать подобранные решения целиком, для отдельных комнат или их частей.
Можно «пройтись» по комнатам квартиры, открыть шкафы, сложить и разложить мебель. Каждый дизайн-проект можно скачать — там перечислены все предметы интерьера и мебели, которые использовались в оформлении и указана их стоимостью.
Если дома еще нет в «Квартиротеке», можно выбрать максимально похожую планировку из уже добавленных.
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Белорусы также могут воспользоваться сервисом и выбрать максимально похожую планировку из уже существующих.
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