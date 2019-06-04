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IKEA разработала интерьеры типовых квартир. Дизайн-проект можно взять бесплатно

05.06.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

IKEA запускает для России проект «Квартиротека» — на сайте собраны идеи интерьеров для стандартных планировок квартир. Как сообщает ресурс strelkamag.com, на онлайн-платформе представлены бесплатные дизайн-проекты для обустройства квартир в типовых домах. Белорусы также могут воспользоваться сервисом и выбрать максимально похожую планировку из уже добавленных.


Скриншот с сайта «Квартиротека»

По данным IKEA, сейчас в домах типовой застройки проживает около 60% городских жителей России. Одно из исследований компании показало, что большинство россиян не знают, как изменить интерьер своей квартиры и хотят использовать уже готовое решение.

Вот, например, шесть вариантов интерьера для типовой квартиры на 44 м2:


Скриншот с сайта «Квартиротека»

«Квартиротека» поможет людям обустроить малогабаритную квартиру, обеспечить в ней хранение и максимально эффективно организовать пространство для жизни с детьми. На сайте «Квартиротеки» можно ввести адрес любого российского многоквартирного дома и проверить, подобран ли интерьер для квартиры именно в нем. Также можно скачать и распечатать план расстановки мебели в квартире.



Дизайнеры подобрали несколько вариантов интерьеров для однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Они подобраны с учетом разных вариантов проживания, например, для одного, молодой пары, людей разного возраста или семьи с младенцем. В IKEA отмечают, что жители могут использовать подобранные решения целиком, для отдельных комнат или их частей.


Скриншот с сайта «Квартиротека»

Можно «пройтись» по комнатам квартиры, открыть шкафы, сложить и разложить мебель. Каждый дизайн-проект можно скачать — там перечислены все предметы интерьера и мебели, которые использовались в оформлении и указана их стоимостью.

Если дома еще нет в «Квартиротеке», можно выбрать максимально похожую планировку из уже добавленных.

 
 
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Белорусы также могут воспользоваться сервисом и выбрать максимально похожую планировку из уже существующих.
 
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