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Менеджер Хабиба заявил, что его боец стал самым высокооплачиваемым в UFC

05.06.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Менеджер обладателя пояса в легком весе по версии UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что россинянин стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. Во вторник российский спортсмен подписал новый контракт с UFC. На UFC 242 в Абу-Даби он встретится с американцем Дастином Порье, сообщает «Спорт-Экспресс».


Reuters

— Мы очень счастливы, — цитирует MMA Figthing Абдель-Азиза. — О нас хорошо позаботились. Мы не можем просить лучшего. Очень благодарны. Это были самые легкие переговоры когда-либо у меня. Это одна из крупнейших сделок в истории UFC. Мне все равно, что у Конора Макгрегора один из крупнейших контрактов в истории UFC. Когда вы заключаете такую ​​сделку, люди обычно сжигают мосты. Мосты только укрепились, вот и все, что я хочу сказать. UFC дает нам то, что мы хотим, и они приняли хорошее решение, сделав нас партнером.

По моему мнению, сейчас Хабиб — величайший боец, которого мы когда-либо видели. Он никогда не проигрывал. Его никогда не бросали на настил. Он доминировал каждый раунд против почти каждого противника. Не обвинялся в употреблении допинга. Именно поэтому он сегодня самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Поверьте, сегодня он самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. И я говорю это снова, потому что все вижу. Они показали мне все. Хабиб — самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC, и мы счастливы. Время сражаться, — сказал менеджер Хабиба Нурмагомедова.

Глава UFC заявил, что Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым

Между тем, президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландский боец MMA Конор Макгрегор хочет провести еще один бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Первый поединок состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в том поединке удушающим приемом.

— Конор хочет этого боя. Конор хочет бой-реванш с Хабибом, — приводит MMA Fighting слова Уайт. —  Эти ребята уже дрались. Посмотрим, как сложится ситуация после боя Серроне с Фергюсоном и после UFC 242 в Абу-Даби и кто достанется Макгрегору. Допускаю, что Конор получит реванш с Хабибом.

Конор сейчас тренируется. Сейчас мы посмотрим, как закончатся ближайшие бои, и решим, что ему делать дальше

После окончания поединка с россиянином, проходившим в октябре, в Лас-Вегасе, на турнире UFC 229, произошла драка. Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

В результате Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов получил 9 месяцев дисквалификации, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Сам спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

 
 
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Во вторник российский спортсмен подписал новый контракт с UFC.
 
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