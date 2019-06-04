На Европейские игры уже продано 130 тысяч билетов

На Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня с 1 декабря 2018 года было продано более 130 тысяч билетов. Большая часть из них куплена самими белорусами.

Как сообщили на телеканале «Беларусь-1» , на долю иностранцев приходится 10-15% от общего числа купленных билетов. Стоит отметить, что в социальных сетях уже неоднократно поднимался вопрос «заполняемости» трибун на играх: была информация о том, что делать это будут по разнарядке.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко приказал : белорусские легкоатлеты должны завоевать на играх не меньше медалей, чем в Баку. У наших спортсменов нет права выступать плохо, и это требование должно быть доведено до спортсменов и тренеров.

На I Европейских играх в Баку в 2015 году наши спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.