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На Европейские игры уже продано 130 тысяч билетов
Источник материала: БДГ
На Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня с 1 декабря 2018 года было продано более 130 тысяч билетов. Большая часть из них куплена самими белорусами.
Как сообщили на телеканале
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
На I Европейских играх в Баку в 2015 году наши спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.
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На Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня с 1 декабря 2018 года было продано более 130 тысяч билетов. Большая часть из них куплена самими белорусами.
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