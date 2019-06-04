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На Европейские игры уже продано 130 тысяч билетов

05.06.2019 11:50 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня с 1 декабря 2018 года было продано более 130 тысяч билетов. Большая часть из них куплена самими белорусами.

Как сообщили  на телеканале «Беларусь-1», на долю иностранцев приходится 10-15% от общего числа купленных билетов. Стоит отметить, что в социальных сетях уже неоднократно поднимался вопрос «заполняемости» трибун на играх: была информация о том, что делать это будут по разнарядке. 

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко приказал: белорусские легкоатлеты должны завоевать на играх не меньше медалей, чем в Баку. У наших спортсменов нет права выступать плохо, и это требование должно быть доведено до спортсменов и тренеров.

На I Европейских играх в Баку в 2015 году наши спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.

 
 
Теги: Минск
 
 
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На Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня с 1 декабря 2018 года было продано более 130 тысяч билетов. Большая часть из них куплена самими белорусами.
 
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