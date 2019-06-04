Внимание! Пропал ребенок!

Источник материала: Пинский Вестник

Пинским ГОВД разыскивается Полюхович Даниил Андреевич, 2004 г.р., житель Пинска.

Последний раз ночевал у своей бабушки, после чего ушёл, и о его местонахождение ничего не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 -170, лицо овальное, смуглое, волосы прямые, короткие, светло-русые, размер обуви 42.

Особые приметы: на внешней стороне бедра правой и левой ноги имеются следы от ожогов, на указательном пальце левой руки имеется татуировка в виде отдельных букв. На правой руке наложен гипс.

Был одет в черную майку с длинным рукавом, брюки зеленого цвета с боковыми карманами, кроссовки красного цвета «Адидас».

Если Вы располагаете сведениями о местонахождении Полюховича Д. А. просьба сообщить по телефону «102».

УВД Брестского облисполкома